Барселона официально подтвердила трансфер Артура в Ювентус

Полузащитник Барселоны Артур продолжит свою карьеру в чемпионате Италии.

Каталонцы на своем официальном сайте сообщили о переходе 23-летнего хавбека в Ювентус.

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Сумма трансфера составила 72 млн евро, еще 10 млн предусмотрены бонусами. Сезон 2019/20 Артур завершит в составе Барселоны, после чего присоединится к туринскому гранду.

Напомним, действующие чемпионы Испании приобрели Артура два года назад у Гремио за 31 млн евро. За два сезона бразилец провел 72 матча во всех турнирах.

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