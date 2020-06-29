Барселона официально подтвердила трансфер Артура в Ювентус

Украина — 14:33 4888
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Карпаты не имеют денег для выезда на матч с Мариуполем и проведения других поединков – официальное заявление клуба
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Рома возобновила интерес к Коваленко и надеется на уступки от ШахтераУкраина — 14:14 1852
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Игроки Карпат получили сообщения, что матч против Мариуполя не состоится – "львы" близки к снятию с УПЛУкраина — 13:46 961
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Висенте Гомес может возглавить Александрию – экс-тренер Динамо стал кандидатом на замену ШарануУкраина — 13:22 7995
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Скрипник может беспрепятственно покинуть Зарю и имеет несколько вариантов в клубах-участниках еврокубковУкраина — 11:33 13481