toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 29 червня: Барселона та Ювентус здійснили обмін зірками, Карпати за крок від краху

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 29 червня: Барселона та Ювентус здійснили обмін зірками, Карпати за крок від краху
Головні новини футболу 29 червня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 червня.

Україна

З'явилися чутки, що Карпати знімуться з УПЛ вже найближчими днями через серйозні фінансові труднощі. Гравці отримали повідомлення, що матч проти Маріуполя не відбудеться. У клубу немає грошей для виїзду та проведення інших поєдинків. Виконавчий директор назвав єдиний сценарій порятунку Карпат.

Віктор Скрипник може безперешкодно покинути Зорю та має кілька варіантів у клубах-учасниках єврокубків. Вадим Шаблій нібито стане неофіційним спортивним директором луганців.

Шахтар має серйозну мотивацію на матч проти Динамо – погані новини для киян. В Олександрії прокоментували чутки про звільнення Володимира Шарана.

Трансфери

Барселона та Ювентус провернули грандіозний обмін хавбеками. Артур за 72 мільйони євро переїхав у Турин, а Міралем П'яніч за 60 мільйонів відправився у протилежному напрямку.

Рома відновила інтерес до Віктора Коваленка та сподівається на поступки від Шахтаря. "Гірники" отримають за оренду Едуарда Соболя солідну суму. Артем Громов близький до відходу із Зорі – названо потенційний клуб для хавбека.

Європа

Кіке Сетьєн ризикує бути звільненим після матчу з Атлетіко – у Барселони вже є кандидат на заміну. Лео Мессі зухвало принизив тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео. Валенсія офіційно звільнила головного тренера, на його місце може прийти Ернесто Вальверде.

Філіппо Індзагі вивів Беневенто в Серію А за сім турів до фінішу. Джіджі Буффон і Джорджо К'єлліні офіційно продовжили свої контракти з Ювентусом. "Для цього в нас є Маліновський": Мурієль розкрив роль українця в команді Гасперіні.

blog_ava
П'яніч на зорі кар'єри зізнався в любові Реалу – ЗМІ розкрили темні плями біографії новачка Барселони
07:30
16
Теги
Світ Дайджест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ящишин назвав єдиний сценарій порятунку Карпат
    Україна — 29 черв1534 Ящишин назвав єдиний сценарій порятунку Карпат
15
год
:
24
хв
Барселона
23:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук