Головні новини футболу 29 червня: Барселона та Ювентус здійснили обмін зірками, Карпати за крок від краху

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 червня.

Україна

З'явилися чутки, що Карпати знімуться з УПЛ вже найближчими днями через серйозні фінансові труднощі. Гравці отримали повідомлення, що матч проти Маріуполя не відбудеться. У клубу немає грошей для виїзду та проведення інших поєдинків. Виконавчий директор назвав єдиний сценарій порятунку Карпат.

Віктор Скрипник може безперешкодно покинути Зорю та має кілька варіантів у клубах-учасниках єврокубків. Вадим Шаблій нібито стане неофіційним спортивним директором луганців.

Шахтар має серйозну мотивацію на матч проти Динамо – погані новини для киян. В Олександрії прокоментували чутки про звільнення Володимира Шарана.

Трансфери

Барселона та Ювентус провернули грандіозний обмін хавбеками. Артур за 72 мільйони євро переїхав у Турин, а Міралем П'яніч за 60 мільйонів відправився у протилежному напрямку.

Рома відновила інтерес до Віктора Коваленка та сподівається на поступки від Шахтаря. "Гірники" отримають за оренду Едуарда Соболя солідну суму. Артем Громов близький до відходу із Зорі – названо потенційний клуб для хавбека.

Європа

Кіке Сетьєн ризикує бути звільненим після матчу з Атлетіко – у Барселони вже є кандидат на заміну. Лео Мессі зухвало принизив тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео. Валенсія офіційно звільнила головного тренера, на його місце може прийти Ернесто Вальверде.

Філіппо Індзагі вивів Беневенто в Серію А за сім турів до фінішу. Джіджі Буффон і Джорджо К'єлліні офіційно продовжили свої контракти з Ювентусом. "Для цього в нас є Маліновський": Мурієль розкрив роль українця в команді Гасперіні.