Шаблий станет неофициальным спортивным директором Зари – Геллер может пожертвовать Скрипником

Украинский агент Вадим Шаблий, который сотрудничает с большинством игроков УПЛ, будет в определенной степени определять трансферную политику Зари.

Агент неофициально будет исполнять функции спортивного директора луганского клуба. Об этом заявил Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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"Отношение президента Зари к агенту №1 в клубе (Вадиму Шаблию – прим.) не изменилось. Оно, как и раньше, достаточно положительное, потому что они сотрудничают 7 или 8 лет. А Виктор Скрипник для Геллера, как я понимаю, просто очередной тренер. Может, он не настолько разбирается в тонкостях футбола и не видит, что Скрипник сделал с командой. Выбирая между Скрипником и Шаблием, он свой выбор, скорее всего, сделает в пользу второго.

Вадим Шаблий будет неофициально исполнять те же функции, которые исполняет спортивный директор клуба. То есть он будет определять какую-то кадровую стратегию", – отметил Спиваковский.

Как известно, после ухода Сергея Рафаилова его преемником временно стал Станислав Оганов – именно он сейчас является исполняющим обязанности спортдира Зари.

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