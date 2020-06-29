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Вальверде может возглавить Валенсию

11:25 - Читати українською
Вальверде может возглавить Валенсию
Эрнесто Вальверде / EFE

Бывший наставник испанской Барселоны Эрнесто Вальверде вскоре может стать главным тренером кризисной Валенсии.

56-летний специалист готовится возобновить тренерскую деятельность, утверждает Onda Cero.

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Вальверде и его ассистент Хон Аспиасу уже начали поиски жилья в Валенсии. Они надеются, что вскоре начнут работу с местным клубом. "Летучие мыши" переживают игровой кризис, потерпев три поражения в 4-х матчах. В данный момент левантийцы опустились на 8-е место в Примере и в любой момент могут уволить Альберта Селадеса, конфликтующего с игроками, с должности главного тренера.

Окружение Вальверде уже контактировало с боссами Валенсии относительно возможного сотрудничества. Если его назначение состоится, то это будет второе пришествие энтренадора на Месталью.

К слову, Эрнесто Вальверде находится без работы с января 2020 года, когда он был уволен из Барселоны. Ранее специалист также тренировал Атлетик Бильбао, Олимпиакос, Вильярреал, Эспаньол и дубль Атлетика.

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Теги
Валенсия Валенсия Испания Эрнесто Эрнесто Вальверде Альберт Альберт Селадес
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