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"Для этого у нас есть Малиновский": Муриель раскрыл роль украинца в команде Гасперини

11:07 - Читати українською
"Для этого у нас есть Малиновский": Муриель раскрыл роль украинца в команде Гасперини
Муриель и Малиновский / фото из соцсетей

Форвард Аталанты из Бергамо Луис Муриель поделился тактическими секретами команды, связанными с полузащитником Русланом Малиновским.

31’ Кевин Лазанья
87’ Кевин Лазанья
 
Дуван Сапата 9’
Луис Муриэль 70’
Луис Муриэль 79’
9’ Дуван Сапата
31’ Кевин Лазанья
70’ Луис Муриэль
79’ Луис Муриэль
87’ Кевин Лазанья

"Гасперини сказал, чтобы я не бил из-за пределов штрафной, поскольку в моем активе мало подобных голов. Для этого у нас есть Руслан Малиновский", – цитирует колумбийца Tuttomercatoweb.

Результативная перестрелка Малиновского и Ко в видеообзоре матча Удинезе – Аталанта – 2:3

Напомним, что накануне дубль Муриеля принес Аталанте выездную победу над Удинезе. Оба мяча нападающий забил со средней дистанции: сначала он удачно исполнил стандарт из полукруга перед штрафной зоной, а затем классно пробил с лета метров с 20-ти после скидки партнера.

К слову, на прошлой неделе украинец Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издали и попал в символическую сборную 27-го тура Серии А.

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Теги
Луис Луис Муриэль Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини Удинезе - Аталанта
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