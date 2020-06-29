"Для этого у нас есть Малиновский": Муриель раскрыл роль украинца в команде Гасперини

Форвард Аталанты из Бергамо Луис Муриель поделился тактическими секретами команды, связанными с полузащитником Русланом Малиновским.

"Гасперини сказал, чтобы я не бил из-за пределов штрафной, поскольку в моем активе мало подобных голов. Для этого у нас есть Руслан Малиновский", – цитирует колумбийца Tuttomercatoweb.

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Напомним, что накануне дубль Муриеля принес Аталанте выездную победу над Удинезе. Оба мяча нападающий забил со средней дистанции: сначала он удачно исполнил стандарт из полукруга перед штрафной зоной, а затем классно пробил с лета метров с 20-ти после скидки партнера.

К слову, на прошлой неделе украинец Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издали и попал в символическую сборную 27-го тура Серии А.

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