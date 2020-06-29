Месси дерзко унизил тренера Барселоны прямо на поле – позорное видео

Барселона переживает тотальный раскол между игроками и тренерским штабом. Матч против Сельты подтвердил огромные проблемы Сетьена.

Сенсационные кадры программы El Partidazo de Movistar позорят весь каталонский клуб, включая действующего обладателя "Золотого мяча". Месси откровенно унизил помощника Кике Сетьена, Эдера Сарабию, который обратился к аргентинцу с установками во время перерыва на водопой.

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Месси нагло отворачивался от тренера, когда тот пытался что-то ему подсказать. Лео что-то комментировал себе под нос, Суарес пытался его успокоить, а Сетьен наблюдал за сценой с каменным выражением лица.

Мадридская пресса настаивает, что игроки Барселоны не первый раз игнорируют Кике с его помощниками. Месси и другие звездные футболисты вроде бы разочаровались новым тренером.

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TODO MAL. Messi parece no querer escuchar las indicaciones del segundo entrenador, Eder Sarabia y ni siquiera la presta atención, durante una pausa en el partido entre en Barcelona y el Celta. pic.twitter.com/LktdDkASqm — Bitbol (@Bitbol_LA) June 29, 2020