Главные новости футбола 1 февраля: Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии, Шахтер огласил заявку на 1/16 Лиги Европы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 февраля.

Мир

Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии. В финальном матче "бордовые" классными голами одолели Японию. Сенсация, но гений-прогнозист Хави все знал еще до начала турнира. Сборная Катара выступала в ОАЭ почти без поддержки – страну ненавидят на Ближнем Востоке.

Манчестер Юнайтед официально подтвердил продажу Маруана Феллайни в китайский клуб. В Европе трансферное окно уже закрылось. Мы выделили 10 самых громких переходов зимы-2019.

Боруссия Д официально выкупила контракт Пако Алькасера у Барселоны, о чем было известно давно. Зато каталонский клуб представил Жан-Клера Тодибо – новичок получил номер легенды "блаугранас". Барселона встретится с Реалом в полуфинале Кубка Испании – команды проведут 2 матча за 4 дня. Кстати, голкипер каталонцев получил травму и не сыграет в Класико.

Наши за границей

Малага Евгения Селезнева, которая борется за выход в Примеру, на последних минутах упустила победу над Альмерией. Украинский форвард вышел на поле во втором тайме, но своими шансами не воспользовался.

Александр Зинченко претендует на звание автора лучшего гола Манчестер Сити в январе. Пеп Гвардиола пока не выпускает его в важных матчах, а вот Евгений Коноплянка может считаться лидером атак Шальке. Сегодня у него очередной шанс – игра против Боруссии М.

Артем Милевский отличился ассистом за Динамо Брест в матче с Гуанчжоу Эвергранд и запостил фото с легендарным Каннаваро. Евгений Хачериди не договорился с ПАОКом о прекращении сотрудничества и, скорее всего, останется в Греции.

Украина

Шахтер официально отпустил Данченко в Россию. Кроме этого, "горняки" обнародовали заявку для участия в 1/16 финала Лиги Европы – Соломон и Бондаренко в списке. Донецкий клуб довызвал Бондаря на сборы, Мудрык вернулся в дубль.

Олимпиакос – Динамо: проданы все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевлян в Греции ждет адский прием. Пока "бело-синие" в Марбелье готовятся к возобновлению сезона, Дерлис Гонсалес забил третий гол подряд за Сантос.

Александрия на сборах обыграла Пюник – Дедечко забил дебютный гол после возвращения. Львов в спарринге расписал ничью с Земуном – на матче присутствовали скауты Манчестер Сити. Новичок Селтика Марьян Швед присоединился к Карпатам на сборах в Турции.