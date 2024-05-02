В четвертьфиналах ЛЧ произошло обновление показателей самого быстрого игрока сезона. В матче с Барселоной левый фулбек ПСЖ Нуну Мендеш продемонстрировал рекордный результат. А самым быстрым по итогу первых полуфиналов стал его партнер Ашраф Хакими.

До завершения текущего розыгрыша Лиги чемпионов остается три матча. Однако уже сейчас четко вырисовался топ самых быстрых игроков сезона. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о рекордах скорости в нынешней Лиге чемпионов.

Дайзен Маэда (Селтик) – 35,6 км/ч

"Кролик Duracell", как называют Маэду в Шотландии, участвовал лишь во втором для себя сезоне Лиги чемпионов. Однако в четырех поединках, которые японец провел осенью за Селтик, он сумел прилично разогнаться и оказался на восьмой позиции среди спринтеров.

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Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) – 35,71 км/ч

"Думаю, Маркус может перегнать меня на 20-ти или даже 30-ти метрах", – это слова самого быстрого человека мира Усэйна Болта. Конечно, на более длинной дистанции ямайская легенда не оставила бы шансов Рашфорду, однако рывок у лидера МЮ фантастический. Кстати, в АПЛ Маркус разгонялся до 35,95 км/ч и считался самым быстрым игроком МЮ прошлого сезона.

Лоис Опенда (РБ Лейпциг) – 35,71 км/ч

Дебютант Лейпцига выдал хороший отрезок в Лиге чемпионов и забил четыре мяча в восьми матчах. Кроме выполнения непосредственных обязанностей, Опенда традиционно быстро бегал. Персональный рекорд Лоиса в Бундеслиге еще лучше – 36,09 км/ч.

Ашраф Хакими (ПСЖ) – 35,9 км/ч

Марокканец в целом преодолел в текущем розыгрыше 110,5 километров и это один из лучших показателей. Но кроме выносливости, Хакими поражает скоростью. Во времена выступлений за дортмундскую Боруссию защитник совершил забег, который в течение нескольких месяцев считался самым быстрым в истории Бундеслиги. А во вчерашнем матче против экс-команды защитник улучшил свой показатель (35,6 км/ч) и ворвался в топ-5 нашего рейтинга.

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 36 км/ч

Высокий рост (194 сантиметра) не мешает Холанду быстро преодолевать дистанцию. Более того, специалисты уверяют, что норвежец может быть еще проворнее, если усовершенствует стилистику бега.

Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 36,1 км/ч

Очевидный фаворит нашего рейтинга пока лишь третий. Мбаппе настолько быстрый, что многие симуляторы давно сопоставляют его показатели с данными Усэйна Болта. Однако ямаец здесь вне конкуренции.

Mbappe’s max speed is approximately 38 km/h.



Bolt’s max speed for that world record was 44.72 km/h (average speed of 37.58 km/)



There’s a significant difference in just 1 km/h faster or slower - imagine 6 km/h.



Mbappe is extremely fast for a footballer but not comparable. https://t.co/RHtWaxrkoP — STATSports (@statsports) March 6, 2024

Зато Килиан практически не имеет конкурентов среди бомбардиров ЛЧ. Восемь точных ударов позволяют ему возглавлять список голеадоров вместе с Харри Кейном.

Карим Адейеми (Боруссия Дортмунд) – 36,3 км/ч

В прошлом году игрок "шершней" был лишь восьмым в списке и разогнался до 36,1 км/ч. Еще лучший показатель Адейеми установил в матче Бундеслиги (36,65 км/ч) и закрепил за собой рекорд турнира. Однако в Лиге чемпионов нашелся один спринтер, который перегнал Карима.

Нуну Мендеш (ПСЖ) – 37,21 км/ч

"Кто быстрее: я или Килиан? Килиан, он более взрывной... Но я буду работать, чтобы стать самым быстрым", – сказал как-то Нуну Мендеш. У них с Мбаппе свои зарубы на тренировках, однако в контексте индивидуальных показателей в официальных матчах защитник пока превосходит форварда. Впрочем, у Мбаппе есть как минимум один матч полуфинала, чтобы исправить это. Кстати, Нуну Мендеш уже опередил Альфонсо Дэвиса, который имел статус самого быстрого футболиста предыдущего розыгрыша ЛЧ – 37,2 км/ч против 37,1 км/ч (вторым был наш Михаил Мудрик с 36,6 км/ч). Но это еще не предел?