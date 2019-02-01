ПАОК и Хачериди не договорились о прекращении сотрудничества, – Бурбас

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди, похоже, останется в греческой команде.

"ПАОК и Хачериди так и не договорились прекратить сотрудничество. Игрок и дальше будет получать только официальную зарплату. Она почти в 5 раз меньше, чем прописана в приложении к контракту. Какая-то немилостивая судьба. Учитывая, что последний год в Киеве Жене вообще не платили", – написал Бурбас на своей странице в Twitter.

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Напомним, украинец покинул Динамо летом 2018 года и перешел в греческий клуб. Закрепиться в составе ПАОКа Хачериди не удалось. За полгода 31-летний центрбек провел за клуб из Салоников 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Хачериди был настроен покинуть клуб и хотел продолжить карьеру в чемпионате Германии.

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