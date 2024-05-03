Еще в середине апреля разразился скандал с участием каталонского клуба и агента Артема Довбика – Алексея Люндовского. Утверждалось, что во время трансфера форварда из СК Днепр-1 были использованы мошеннические схемы для избежания уплаты налогов в Украине. Мол, Люндовский зарегистрировал юридическое лицо в Эстонии, на которую и пришли его агентские комиссионные от Жироны. Впрочем, агент эти слухи категорически опроверг, назвав их клеветой.

Судьба Довбика, Цыганкова и других звезд Жироны: босс клуба сделал заявление

На днях скандал получил продолжение. Адвокат Евгений Кузьмин в комментарии SportArena заявил, что готовит иск в УЕФА из-за нарушений Жироны, СК Днепр-1 и Люндовского. Испанские СМИ массово подхватили фразу Кузьмина о возможном наказании фигурантов дела: "Для клубов – это большой денежный штраф, лишение лицензии и отстранение от участия в национальном первенстве и в европейских клубных турнирах. Самому футбольному агенту грозит лишение лицензии на деятельность агентства".

Жирона же панике не поддается и спокойно готовится к следующему матчу, утверждает Mundo Deportivo. Уже 4 мая каталонцы могут гарантировать себе дебютную путевку в ЛЧ. Для этого команде Довбика и Цыганкова нужно сыграть против Барсы не хуже, чем Атлетик сыграет против Хетафе.

"Истеричные" заголовки испанских изданий:

Жирона в Лиге чемпионов: пять сенсационных клубов Ла Лиги, которые шокировали Европу раньше Довбика и Цыганкова