Дерлис Гонсалес забил третий гол подряд за Сантос

Хавбек Сантоса Дерлис Гонсалес отличился уже третьим голом за бразильскую команду.

Парагваец помог своей команде разгромить Брагантину в чемпионате Паулиста. Гонсалес забил второй гол своей команды в конце первого тайма. Хавбек получил прекрасную передачу от партнера и мастерски пробил мимо вратаря. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Сантоса.

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Отметим, что Гонсалес забивает уже в третьем матче подряд. 24 января Дерлис голом помог Сантосу одержать крупную победу над Сан-Бенту. А 27 января парагваец забил гол в ворота Сан-Паулу.

Напомним, права на Гонсалеса принадлежат киевскому Динамо, футболист выступает за Сантос на правах аренды, которая заканчивается летом 2020 года.