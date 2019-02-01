Катар классными голами одолел Японию и сенсационно выиграл Кубок Азии: гений-прогнозист Хави и ненависть к победителям

Кубок Азии-2019 завершился первым в истории триумфом сборной Катара, которая имела незначительную поддержку на турнире. Такой итог можно считать неожиданностью, хотя легенда Барселоны Хави давно все знал.

Кубок Азии-2019, финал

Япония – Катар – 1:3

Голы: Минамино, 69 – Альмоез, 12, Хатим, 27, Афиф, 83 (пен)

В финальном матче встретились Япония и Катар – фаворит турнира и темная лошадка. Уже на 12-й минуте "бордовые" вышли вперед благодаря красивому голу Али Альмоеза. Форвард в штрафной спиной к воротам получил пас от Афифа, пожонглировал и ударом через себя отправил мяч в цель, эффектно завершив атаку из глубины.

Этот гол стал для Альмоеза 9-м на Кубке Азии-2019 – рекорд в истории турнира. До сих пор лучшее бомбардирское достижение имел бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи на Кубке Азии-1996 – 8 мячей.

9 - Almoez Ali has just broken the record for the most goals ever scored by a single player at an Asian Cup tournament (9), one more than Ali Daei who also scored eight for Iran in the 1996 edition. Overhead. #AsianCupFinal #AsianCup2019 pic.twitter.com/3dgjDdIYJy — OptaJoe (@OptaJoe) 1 лютого 2019 р.

В середине первого тайма Катар удвоил преимущество – снова атака из глубины и снова прекрасное взятие ворот. Абделазиз Хатим оказался с мячом перед штрафной японцев, не встретил сопротивления и выстрелил в дальний угол.

Ассистентом в этом эпизоде ​​выступил тот же Акрам Афиф. В его активе уже 10 результативных передач на турнире – невероятный результат от главной надежды катарского футбола. В конце матча Афиф еще и отметился голом с пенальти, установив итоговый счет – 1:3.

Обновленная после чемпионата мира Япония без Хонды, Хасебе, Кагавы и Окадзаки ответила лишь голом Минамино на 69-й минуте. "Самураи" входили в тройку главных претендентов на победу, а вот Катару отводили лишь роль потенциальной сенсации. Именно это арабская сборная и сделала – стала чемпионом Азии. Впервые в своей истории. На своем пути Катар прошел в плей-офф Ирак, Южную Корею и ОАЭ.

Кубок Азии: Катар в 1/2 финала разбил ОАЭ и разыграет трофей с Японией

Легенда Барселоны Хави спрогнозировал такое развитие событий еще до начала турнира. Можно подумать, что это был просто комплимент от испанца стране, в которой он сейчас играет, однако его предикшн оказался невероятно точным. Хави угадал и победу Катара, и выход в финал Японии, и вообще 3 из 4 полуфиналистов.

Герой Катара – другой испанец, главный тренер сборной Феликс Санчес Бас. Перед тем как возглавить национальную команду, коуч успешно работал с молодежными сборными страны. Катар отвел на дальний план политику натурализации и начал строить сильный коллектив к домашнему Мундиалю-2022. Похоже, все идет классно. На Кубке Азии играла достаточно молодая и перспективная сборная. Кроме одного, все футболисты представляли местный чемпионат.

К тому же, сборной Катара было сложно на турнире из-за политики страны. На Ближнем Востоке отношения Катара с соседями просто ужасные, ведь его обвиняют в поддержке терроризма. На Кубок Азии-2019 в ОАЭ болельщики "бордовых" почти не имели возможности поехать, лишь незначительное количество фанов пересекло границу – Катар играл практически без поддержки.

Победителей даже "травили". Во время полуфинального матча против ОАЭ сборную Катара забросали сандалиями – выражение самого большого неуважения на Ближнем Востоке.