Данченко официально перешел из Шахтера в российский Енисей

Защитник донецкого Шахтера Олег Данченко продолжит карьеру в чемпионате России.

Ссегодня утром пресс-служба Енисея объявила о переходе Олега Данченко. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

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В этом сезоне Данченко провел за Шахтер 12 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с донецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

Отметим, что Данченко знаком с чемпионатом России. В сезоне 2017/18 он выступал за Анжи также на правах аренды.

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После 17 туров Енисей занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. От места в зоне переходных матчей красноярцы отстают на 6 очков.