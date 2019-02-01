Олимпиакос – Динамо: проданы все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы

На матче 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо ожидается аншлаг.

Как сообщает официальный сайт Олимпиакоса, все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо были распроданы. Поединок состоится на стадионе "Караискакис", который вмещает 33 тысяч зрителей.

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Напомним, первый матч плей-офф Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо состоится в Греции 14 февраля, начало в 19:55. Ответный матч состоится в Киеве 21 февраля.

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