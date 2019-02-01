toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

Олимпиакос – Динамо: проданы все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы

1 февраля 19:10 124 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: проданы все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы
Болельщики Олимпиакоса / Сайт клуба

На матче 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо ожидается аншлаг.

Как сообщает официальный сайт Олимпиакоса, все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо были распроданы. Поединок состоится на стадионе "Караискакис", который вмещает 33 тысяч зрителей.

Наставник Олимпиакоса Мартинш: С такой игрой мы можем выиграть чемпионат и продвинуться в Лиге Европы

Напомним, первый матч плей-офф Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо состоится в Греции 14 февраля, начало в 19:55. Ответный матч состоится в Киеве 21 февраля.

Олимпиакос – Динамо: УЕФА разрешил провести матч со зрителями на трибунах

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
12
дн
:
12
час
:
22
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Лига Европы Олимпиакос - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019: дедлайн – как это было
    Світ — 1 фев3961 Трансферное окно, зима-2019: дедлайн – как это было
6
час
:
27
мин
Леванте
14:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук