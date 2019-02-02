Головні новини футболу 1 лютого: Катар вперше в історії виграв Кубок Азії, Шахтар назвав заявку на 1/16 Ліги Європи

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 1 лютого.

Світ

Катар вперше в історії виграв Кубок Азії. У фінальному матчі "бордові" класними голами здолали Японію. Сенсація, але геній-прогнозист Хаві все знав ще до початку турніру. Збірна Катару виступала в ОАЕ майже без підтримки – країну ненавидять на Близькому Сході.

Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив продаж Маруана Феллаїні в китайський клуб. У Європі трансферне вікно вже закрилося. Ми виділили 10 найгучніших переходів зими-2019.

Борусія Д офіційно викупила контракт Пако Алькасера у Барселони, про що було відомо давно. Натомість каталонський клуб представив Жан-Клера Тодібо – новачок отримав номер легенди "блаугранас". Барселона зустрінеться з Реалом у півфіналі Кубка Іспанії – команди проведуть 2 матчі за 4 дні. До речі, голкіпер каталонців отримав травму та не зіграє в Класіко.

Наші за кордоном

Малага Євгена Селезньова, яка бореться за вихід у Прімеру, на останніх хвилинах втратила перемогу над Альмерією. Український форвард вийшов на поле у другому таймі, але своїми шансами не скористався.

Олександр Зінченко претендує на звання автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні. Пеп Гвардіола поки що не випускає його у важливих матчах, а от Євген Коноплянка може вважатися лідером атак Шальке. Сьогодні в нього черговий шанс – гра проти Борусії М.

Артем Мілевський відзначився асистом за Динамо Брест в матчі з Гуанчжоу Евергранд і запостив фото з легендарним Каннаваро. Євген Хачеріді не домовився з ПАОКом про припинення співпраці та, скоріш за все, залишиться в Греції.

Україна

Шахтар офіційно відпустив Данченка в Росію. Окрім цього, "гірники" оприлюднили заявку для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи – Соломон та Бондаренко у списку. Донецький клуб довикликав Бондаря на збори, Мудрик повернувся в дубль.

Олімпіакос – Динамо: продані усі квитки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Киян у Греції чекає пекельна зустріч. Поки "біло-сині" в Марбельї готуються до відновлення сезону, Дерліс Гонсалес забив третій гол поспіль за Сантос.

Олександрія на зборах обіграла Пюнік – Дедечко забив дебютний гол після повернення. Львів у спарингу розписав нічию з Земуном – на матчі були присутні скаути Манчестер Сіті. Новачок Селтіка Мар'ян Швед приєднався до Карпат на зборах у Туреччині.