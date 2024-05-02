Драма в финале Кубка Польши: "испанская" команда из второго дивизиона обыграла "польский Тоттенхэм"
В четверг, 2 мая, краковская Висла в дополнительное время обыграла Погонь в финале Кубка Польши (2:1).
Кубок Польши, финал
Погонь – Висла – 1:2 (в доп. время)
Голы: Кулурис, 75 – Сатрустеги, 90+9, Родадо, 93
Краковская Висла, которая в этом сезоне выступает во втором дивизионе, выиграла Кубок Польши и завоевала билет в Лигу конференций. Несмотря на свой статус, на поле между двумя командами не было никакой разницы в классе. Более того, Висла произвела гораздо лучшее впечатление – особенно в первом тайме, когда создала минимум три голевых момента.
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Форвард Погони Кулурис открыл счёт в матче на 75-й минуте, а в компенсированное время болельщики клуба из Щецина досрочно начали праздновать выигрыш трофея. Но Висла нашла в себе силы и сравняла счёт, когда часы показывали десятую компенсированную минуту – отличился Энеко Сатрустеги.
Этот гол сломил игроков Погони психологически, и в дебюте дополнительного времени они пропустили второй – решающий – мяч. Голом отличился лучший бомбардир второго дивизиона Анхель Родадо. Именно он лишил Погонь возможности выиграть первый трофей в истории клуба. Таким образом, болельщики других команд продолжат высмеивать "красно-синих" по этому поводу.
Интересно, что Висла представлена 8 испанскими футболистами, а возглавляет команду испанский тренер Альберт Руде.
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