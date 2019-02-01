Гвардіола проти Емері, велика битва на Камп Ноу та черговий шанс Коноплянки: анонс топ-5 матчів євровікенду

"Футбол 24" представляє прев'ю найцікавіших поєдинків європейського вікенду. Гвардіола проти Емері, класика на Камп Ноу, битва за Лігу чемпіонів в Італії та інші поєдинки, які не можна пропустити.

Барселона – Валенсія

2 лютого, 19:30. Барселона, Камп Ноу. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Команда Ернесто Вальверде, наче танк змітає усіх на своєму шляху. Каталонці впевнено лідирують у Ла Лізі, здобувши вісім перемог поспіль, а також продовжують боротьбу за Кубок Короля після фантастичного камбеку проти Севільї.

У мідвік "блаугранас" продемонстрували, мабуть, свій найкращий футбол зі старту сезону. Мессі та Ко просто познущались над бідолашними андалусійцями, які повторили важку долю ПСЖ дворічної давності. Барса забивала на будь-який смак, а останній гол "кулес" став справжнім витвором мистецтва. Чинні чемпіони Іспанії перебувають у чудовій формі та спробують продовжити позитивну для себе серію. Навіть депресивний Феліппе Коутінью поволі повертається до життя, оформивши дубль у Кубку. Валенсія – ще один шанс для бразильця довести свою профпридатність за відсутності травмованого Дембеле.

Звісно, що головна увага фанів на Камп Ноу буде прикута не до Коутінью, Суареса чи Піке, а до Лео Мессі, який не втомлюється зачаровувати своєю грою. У поточному сезоні аргентинець провів 26 матчів, забив 27 м'ячів та віддав 12 результативних передач. "Кажани – один з улюблених суперників генія з Росаріо. Лео аж 26 разів засмучував валенсійський клуб голами протягом своєї кар'єри. Більше від його ніг настраждались лише Реал (26), Атлетіко (28) та Севілья (33).

Валенсія перед битвою на Камп Ноу суттєво покращила своє турнірне становище. Обігравши Сельту та Вільяреал, підопічні Марселіно Тораля перемістились на 7 місце у турнірній таблиці. Крім цього, "кажани", як і каталонці, пробились у півфінал Кубка Іспанії. У супердраматичному матчі на Местальї, який завершився грандіозним побоїщем, Валенсія здолала Хетафе завдяки хет-трику Родріго. Додати оптимізму "лос чес" перед вояжем на Камп Ноу повинна також домашня нічия з Барсою у першому колі (1:1)

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Шальке – Борусія Менхенгладбах

2 лютого, 19:30. Гельзенкірхен, Фельтінс-Арена. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитись: Євген Коноплянка повернувся. Наразі невідомо, чи надовго, але він повернувся. Українець відзначився розкішним голом у воротах Герти, а тепер спробує засмутити одного з лідерів Бундесліги менхенгладбахську Борусію. Після шедевру на Олімпійському стадіоні німецькі ЗМІ засипали нашого вінгера компліментами, а фанати Шальке вимагають продовження бенкету.

Коноплянка отримав усі передумови, щоб вдруге поспіль вийти на поле з перших хвилин та продемонструвати свій справжній рівень. Майже усі конкуренти українця потрапили у лазарет. Після матчу проти Герти, з якою "кобальтові" розписали феєричну нічию (2:2), компанію травмованим Бургшталлєру, Емболо, Ді Санто та Харіту склали ще два "суперники" Коно за місце в основі Шопф та Скжибскі. Тедеско не має вибору – українець мусить грати, тим паче після берлінського пострілу.

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Шальке, видавши серію з двох перемог та нічиєї, віддалився від небезпечної зони на відстань у 8 пунктів. Натомість Менхенгладбах прибуде на Фелтінс-Арену у статусі третьої команди Бундесліги. "Лошаки" лише трьома очками поступаються мюнхенській Баварії, яка йде другою.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Манчестер Сіті – Арсенал

3 лютого, 18:30. Манчестер, Етіхад. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2". Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: команда Пепа Гвардіоли більше не має права на помилку, зазнавши сенсаційної поразки від Ньюкасла. 5 пунктів відставання від Ліверпуля просто змушують Ман Сіті атакувати з перших хвилин. Подейкують, що після фіаско на Сент-Джеймс Парк каталонський фахівець серйозно накричав на своїх підопічних, звинувативши їх у неналежному ставленні до роботи. Мовляв, "містяни" повинні були добити "сорок" за рахунку 1:0 та не дозволити їм повернутись у гру.

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Кардинально протилежний настрій панує в таборі "гармашів". Здобувши дві перемоги поспіль, Арсенал вибрався на "рідну" для себе четверту сходинку, яка дозволяє кваліфікуватись у Лігу чемпіонів. Останньою жертвою нестримних Обамеянга та Ляказетта (25 голів на двох у сезоні) став Кардіфф. Однак зараз на команду Унаї Емері очікує значно складніший іспит. Лондонці програли "містянам" чотири останні поєдинки із загальним рахунком 1:11. Крім цього, баскський фахівець ще жодного разу не вигравав тренерську дуель у Пепа – 7 поразок та 4 нічиї.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Рома – Мілан

3 лютого, 21:30. Рим, Стадіо Олімпіко. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1". Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: на Стадіо Олімпіко зійдуться прямі конкуренти за четверту сходинку. На поул-позишин перебуває команда Гаттузо, яка набрала непогану форму та випереджає "джалороссі" на одне очко. Мілан, видавши серію із чотирьох матчів без поразок, може похвалитись ще й дуже надійною обороною. За цей період "россонері" пропустили лише один гол, не дозволивши, зокрема, відзначитись у власних воротах Наполі.

З атакою у Мілана тепер також повний порядок. Трансфери Лукаса Пакети та Кшиштофа Пйонтека зробили команду більш варіативною попереду та майже відразу принесли плоди. Польський бомбардир, двічі забивши Неаполю у мідвік, подарував "россонері" путівку у півфінал Кубка Італії.

У Роми значно менше приводів для радості. За декілька днів до матчу проти Мілана команда Ді Франческо зазнала однієї з найбільш принизливих поразок у власній історії. 1:7 на Артеміо Франкі ще, мабуть, довго снитимуться у нічних жахіттях фанатам "вовків". Попри це у чемпіонаті Італії римський клуб перемагає чотири матчі поспіль. Головне питання – чи зможе Рома піднятись після кубкової ганьби.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Реал Мадрид – Алавес

3 лютого, 21:45. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: мадридська машина набирає обертів та потрохи починає нагадувати ту велику команду, яка вигравала три поспіль Ліги чемпіонів. Здолавши осінню депресію, "бланкос" повернулись на тріумфальний шлях та здобули три перемоги поспіль у Ла Лізі. Якщо успіх команди Соларі на Беніто Вільямарін ще можна було назвати звичайною випадковістю, то звитяги над Севільєю та Жироною по грі не викликають жодних запитань.

Реал повернув втрачену інтенсивність та вертикальність, а головним ідеологом переродженого Мадрида став Карім Бензема. Французький форвард підходить до матчу проти п'ятої команди Іспанії у божевільній формі. У трьох останніх поєдинках "бланкос" Карім наколотив 5 голів, обійшовши легендарного Уго Санчеса в рейтингу найкращих снайперів Реала за всю історію. Саме фактор француза став вирішальним під час дуелі королівського клубу з Жироною в Кубку Іспанії. Бензема оформив дубль на Монтіліві, забезпечивши своїй команді путівку в піфінал.

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Алавес, який став головною сенсацією першого кола, серйозно пригальмував, зазнавши двох поразок поспіль. Перед вояжем на Бернабеу баски доволі несподівано програли одному з аутсайдерів – Райо Вальєкано (0:1).

Прогноз "Футбол 24": 3:0