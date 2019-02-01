Зинченко претендует на звание автора лучшего гола Манчестер Сити в январе

Болельщики "горожан" выбирают автора лучшего забитого мяча по итогам января.

Манчестер Сити на официальном Twitter устроил опрос среди болельщиков на лучший гол "горожан" в январе. В список попал роскошный гол Александра Зинченко в ворота Бертона в матче 1/2 финала Кубка лиги.

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Также на звание лучшего гола в январе претендует забитый мяч Лероя Сане в ворота Ливерпуля, Кевина де Брюйне, который расписался в воротах Бернли, и забитый мяч футболистки Манчестер Сити Лауры Хемп в матче с Вест Хэмом.

Сейчас в голосовании приняли почти 4 тысячи человек.

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