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Зинченко претендует на звание автора лучшего гола Манчестер Сити в январе

1 февраля 19:55 162 Читати українською
Зинченко претендует на звание автора лучшего гола Манчестер Сити в январе
Александр Зинченко / reuters

Болельщики "горожан" выбирают автора лучшего забитого мяча по итогам января.

Манчестер Сити на официальном Twitter устроил опрос среди болельщиков на лучший гол "горожан" в январе. В список попал роскошный гол Александра Зинченко в ворота Бертона в матче 1/2 финала Кубка лиги.

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Также на звание лучшего гола в январе претендует забитый мяч Лероя Сане в ворота Ливерпуля, Кевина де Брюйне, который расписался в воротах Бернли, и забитый мяч футболистки Манчестер Сити Лауры Хемп в матче с Вест Хэмом.

Сейчас в голосовании приняли почти 4 тысячи человек.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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