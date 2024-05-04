Атлетик переиграл Хетафе (2:0) в 34 туре чемпионата Испании. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Подопечные Эрнесто Вальверде пытаются закрепить за собой пятую строчку в турнирной таблице, или и посягнуть на место Атлетико, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

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Хетафе в первом тайме имел небольшое преимущество во владении. Хозяева довольно активно атаковали и пытались найти подходы к штрафной площадке Атлетика. Первый опасный момент у Хетафе возник уже на 7 минуте, но забить не удалось. Подопечным Бордаласа удавалось сдерживать соперника длительное время. Атлетик впервые пробил по воротам Хетафе лишь на 21 минуте.

Первый удар гостей в створ принес гол. Его сотворили братья Вильямс. Нико ассистировал, а Иньяки мощно пробил с дальней дистанции. Хозяева огрызнулись спустя несколько минут. Гринвуд классно протащил мяч и нанес удар, но Симон совершил фантастический сейв и спас команду.

После перерыва картина не изменилась. Хетафе имел отличный шанс сравнять счет, но снова голкипер гостей был на высоте. Несмотря на то, что подопечные Бордаласа атаковали острее, забить удалось именно Атлетику. Братья Вильямс организовали очередной гол своей команды. Иньяки записал в свой актив второй гол, а Нико сделал дубль ассистов. На 59 минуте гости остались в меньшинстве.

Хетафе ринулся отыгрываться, пользуясь численным преимуществом. Гринвуд снова упустил фантастический шанс, попав в стойку. Парад растраченных моментов продолжился. Симон героически спасал свою команду, вытаскивая сложные мячи. Хетафе совершенно не везло, игроки не могли забить даже в пустые ворота. Атлетик делал все, чтобы подарить гостям шанс на гол. На 79 минуте еще один защитник гостей заработал удаление из-за нелепого фола, оставив свою команду в девятерых. Впервые Атлетик заработал две красные в одном матче с сезона 2010/11.

2 - #AthleticClub have seen two red cards in the same @LaLigaEN match for the first time since the 2010/11 season (also 2 vs Deportivo La Coruña in January 2011). It's the 10th time it's happened to the Basque side in the 21st century in the competition. Difficulty. — OptaJose (@OptaJose) May 3, 2024

На 85 минуте Хетафе заработал пенальти за игру Гарсии рукой. Конечно к отметке подошел Гринвуд, который проводил сильный матч, но Унаи Симон был невероятным. Голкипер спас в очередной раз свою команду от пропущенного гола. За весь матч подопечные Бордаласа нанесли 33 удара по воротам соперника, впрочем, забить так и не удалось.

Атлетик занимает пятую строчку из 61 и лишь на три балла отстает от Атлетико. Хетафе остался на 10 месте с 43 очками.

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