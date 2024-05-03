Украинец оказался во главе трансферных приоритетов Атлетико, утверждает Esto es Atleti.

Тренер Жироны прокомментировал угрозу потерять ЛЧ из-за "дела Довбика" – команда будет вести украинца к Пичичи

"Матрасники" летом готовы продавать любых игроков линии атаки, кроме Антуана Гризманна. Спортивный директор Андреа Берта подготовил немалый список потенциальных новичков – Сантьяго Хименес, Сергу Гирасси и Джонатан Дэвид. Впрочем, тут слово берет главный человек в Атлетико. Генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин жаждет, чтобы клуб бросил все усилия на подписание именно Довбика. Мадридцы будут иметь достаточный бюджет и, вероятно, Лигу чемпионов, чтобы убедить украинца покинуть Жирону.

Напомним, Довбик роскошно проводит свой дебютный сезон в Испании. Нападающий Жироны возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги с 19 голами в 31 матче.

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