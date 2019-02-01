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Силлессен получил травму и пропустит полуфинал Кубка Испании против Реала

1 февраля 22:59 112 Читати українською
Силлессен получил травму и пропустит полуфинал Кубка Испании против Реала
Яспер Силлессен / Marca

Голкипер "блаугранас" Силлессен получил повреждения на сегодняшней тренировке.

Как сообщает Marca, нидерландский вратарь выбыл примерно на шесть недель, а это значит, что он не сможет принять участие в полуфинальных матчах Барселоны против Реала в Кубке Испании.

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К слову, именно в розыгрыше Кубка Силлессен является основным голкипером Барселоны. Базовыми днями для проведения полуфинальных матчей определено 6-7 февраля. Ответные матчи состоятся 27-28 февраля.

Барселона и Реал встретятся в полуфинале Кубка Испании – команды проведут 2 матча за 4 дня

Теги
Испания Яспер Силлессен Яспер Силлессен Барселона Барселона
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