Силлессен получил травму и пропустит полуфинал Кубка Испании против Реала

Голкипер "блаугранас" Силлессен получил повреждения на сегодняшней тренировке.

Как сообщает Marca, нидерландский вратарь выбыл примерно на шесть недель, а это значит, что он не сможет принять участие в полуфинальных матчах Барселоны против Реала в Кубке Испании.

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К слову, именно в розыгрыше Кубка Силлессен является основным голкипером Барселоны. Базовыми днями для проведения полуфинальных матчей определено 6-7 февраля. Ответные матчи состоятся 27-28 февраля.

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