Барселона представила Тодибо – новичок получил номер легенды клуба

Новичок Барселоны Жан-Клер Тодибо впервые вышел на газон Камп Ноу.

Каталонский клуб организовал презентацию Жан-Клера Тодибо для прессы и болельщиков. Традиционно мероприятие проходило на домашней арене "блаугранас" Камп Ноу.

Барселона объявила о трансфере Тодибо

Защитник продемонстрировал насколько он хорош с мячом, а также успел провести мини-тренировку с совсем юными воспитанниками клуба.

19-летний француз получил 6-й номер, под которым выступал легендарный капитан Барсы Хави.