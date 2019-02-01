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Барселона представила Тодибо – новичок получил номер легенды клуба

1 февраля 16:23 388 Читати українською
Барселона представила Тодибо – новичок получил номер легенды клуба
Жан-Клер Тодибо / Фото ФК Барселона

Новичок Барселоны Жан-Клер Тодибо впервые вышел на газон Камп Ноу.

Каталонский клуб организовал презентацию Жан-Клера Тодибо для прессы и болельщиков. Традиционно мероприятие проходило на домашней арене "блаугранас" Камп Ноу.

Барселона объявила о трансфере Тодибо

Защитник продемонстрировал насколько он хорош с мячом, а также успел провести мини-тренировку с совсем юными воспитанниками клуба.

19-летний француз получил 6-й номер, под которым выступал легендарный капитан Барсы Хави.

Теги
Испания Барселона Барселона Видеоновости Трансферы Барселоны Камп Ноу Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
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