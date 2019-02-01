Львов в спарринге сыграл вничью с Земуном – на матче присутствовали скауты Манчестер Сити

Львов на сборах сыграл против сербского Земуна, матч закончился безголевой ничьей.

Товарищеские матчи

Львов – Земун – 0:0

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ФК Львов на сборах в Турции провел товарищеский матч против сербского Земана, команды голов в поединке не забивали, в итоге – ничья 0:0.

Следует заметить, что на матче между украинской и сербской командой присутствовали скауты Манчестер Сити и еще нескольких европейских клубов, сообщает официальный сайт ФК Львов.

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К слову, после 18 туров УПЛ ФК Львов занимает 8 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 23 очка, от высшей шестерки команду отделяет 1 пункт.