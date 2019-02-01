toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

Львов в спарринге сыграл вничью с Земуном – на матче присутствовали скауты Манчестер Сити

1 февраля 20:03 178 Читати українською
Львов в спарринге сыграл вничью с Земуном – на матче присутствовали скауты Манчестер Сити
Львов – Земун / ФК Львов

Львов на сборах сыграл против сербского Земуна, матч закончился безголевой ничьей.

Товарищеские матчи

Львов – Земун – 0:0

Львов сыграл вничью с Баником

ФК Львов на сборах в Турции провел товарищеский матч против сербского Земана, команды голов в поединке не забивали, в итоге – ничья 0:0.

Следует заметить, что на матче между украинской и сербской командой присутствовали скауты Манчестер Сити и еще нескольких европейских клубов, сообщает официальный сайт ФК Львов.

Львов арендует форварда Палмейраса Кауэ

К слову, после 18 туров УПЛ ФК Львов занимает 8 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 23 очка, от высшей шестерки команду отделяет 1 пункт.

Теги
Львов Львов Зимние сборы Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
28
мин
Леванте
14:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук