В Саудовской Аравии состоялись очередные матчи 30 тура. Результаты и обзор – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 30 тур

Аль-Таавун – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Митрович, 40, Абдулхамид, 70, Аль-Шехри, 90+7

Абха – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Крыховяк, 57 (пен), Аль-Али, 69, Ногуэра, 73 – Жота, 63

Аль-Иттифак – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Дембеле, 81 – Сакала, 72, 85

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Аль-Хиляль мчится к чемпионству. Команда Жорже Жезуса без проблем одолела Аль-Таавун. Для лидера турнирной таблицы победа стала 22 подряд в саудовском чемпионате. Очередной гол в свой актив записал Митрович, для которого он стал 23 в сезоне.

Карим Бензема продолжает восстанавливаться от травмы. Аль-Иттихад без француза проиграл одному из аутсайдеров чемпионата. Впрочем, "тигры" еще не потеряли шанс занять третью строчку. От Аль-Ахли Аль-Иттихад отстает лишь на пять баллов.

Стивен Джеррард довел серию без побед до трех матчей. В этом туре Аль-Иттифак не смог одолеть Аль-Фейху. Более того, не удалось даже свести игру к ничейному результату.

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