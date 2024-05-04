Клуб Бензема опозорился с аутсайдером, Аль-Хиляль одержал 22 победу подряд, Джеррард продлил безвыигрышную серию
В Саудовской Аравии состоялись очередные матчи 30 тура. Результаты и обзор – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 30 тур
Аль-Таавун – Аль-Хиляль – 0:3
Голы: Митрович, 40, Абдулхамид, 70, Аль-Шехри, 90+7
Абха – Аль-Иттихад – 3:1
Голы: Крыховяк, 57 (пен), Аль-Али, 69, Ногуэра, 73 – Жота, 63
Аль-Иттифак – Аль-Фейха – 1:2
Голы: Дембеле, 81 – Сакала, 72, 85
Гаттузо получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Аль-Хиляль мчится к чемпионству. Команда Жорже Жезуса без проблем одолела Аль-Таавун. Для лидера турнирной таблицы победа стала 22 подряд в саудовском чемпионате. Очередной гол в свой актив записал Митрович, для которого он стал 23 в сезоне.
Карим Бензема продолжает восстанавливаться от травмы. Аль-Иттихад без француза проиграл одному из аутсайдеров чемпионата. Впрочем, "тигры" еще не потеряли шанс занять третью строчку. От Аль-Ахли Аль-Иттихад отстает лишь на пять баллов.
Стивен Джеррард довел серию без побед до трех матчей. В этом туре Аль-Иттифак не смог одолеть Аль-Фейху. Более того, не удалось даже свести игру к ничейному результату.
Роналду благородно вывел Аль-Наср в финал Кубка короля – Криштиану пожертвовал хет-триком