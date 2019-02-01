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Боруссия Д официально выкупила контракт Алькасера у Барселоны

1 февраля 20:19 198 Читати українською
Боруссия Д официально выкупила контракт Алькасера у Барселоны
Пако Алькасер / reuters

Форвард Пако Алькасер стал полноправным игроком Боруссии Д.

Барселона на официальном сайте сообщила, что дортмундская Боруссия активировала опцию выкупа нападающего Пако Алькасера.

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Отмечается, что немецкий клуб заплатил за испанца 23 млн евро. Еще 5 млн каталонский клуб может получить в качестве бонусов. Кроме этого, Барселона получит 5% от суммы последующей перепродажи Алькасера.

К слову, в Барселону Пако перешел из Валенсии в 2016 году. В составе "сине-гранатовых" форвард сыграл 50 матчей и забил 15 голов.

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