Шахтер обнародовал заявку на участие в 1/16 финала Лиги Европы – Соломон и Бондаренко в списке

В официальную заявку "горняков" для участия в 1/16 финала Лиги Европы попали 25 исполнителей.

Вратари: А. Шевченко, Пятов, Кудрик;

Защитники: Бутко, Кривцов, Хочолава, Бондаренко, Ордец, Матвиенко, Исмаили;

Фонсека оценил адаптацию Болбата, Малышева и Тотовицкого к новым позициям на поле

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Малышев, Соломон, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Тотовицкий, Болбат, Коваленко, Фернандо;

Нападающие: Кайоде, Жуниор Мораес.

Отметим, что со своими номерами определились новички команды. Манор Соломон будет играть под 19-м, а Валерий Бондаренко выбрал себе номер 15.

Данченко официально перешел из Шахтера в российский Енисей

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер сыграет с Айнтрахтом из Франкфурта. Первый матч между соперниками состоится в Харькове 14 февраля.