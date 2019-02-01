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Шахтер обнародовал заявку на участие в 1/16 финала Лиги Европы – Соломон и Бондаренко в списке

1 февраля 12:04 314 Читати українською
Шахтер обнародовал заявку на участие в 1/16 финала Лиги Европы – Соломон и Бондаренко в списке
ФК Шахтер

В официальную заявку "горняков" для участия в 1/16 финала Лиги Европы попали 25 исполнителей.

Вратари: А. Шевченко, Пятов, Кудрик;

Защитники: Бутко, Кривцов, Хочолава, Бондаренко, Ордец, Матвиенко, Исмаили;

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Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Малышев, Соломон, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Тотовицкий, Болбат, Коваленко, Фернандо;

Нападающие: Кайоде, Жуниор Мораес.

Отметим, что со своими номерами определились новички команды. Манор Соломон будет играть под 19-м, а Валерий Бондаренко выбрал себе номер 15.

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Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер сыграет с Айнтрахтом из Франкфурта. Первый матч между соперниками состоится в Харькове 14 февраля.

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
12
дн
:
14
час
:
25
мин
Айнтрахт Франкфурт
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