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Манчестер Юнайтед официально подтвердил трансфер Феллайни в Шаньдун Лунэн

1 февраля 18:25 139 Читати українською
Манчестер Юнайтед официально подтвердил трансфер Феллайни в Шаньдун Лунэн
Маруан Феллайни / Фото: Sky Sports

Хавбек "красных дьяволов" Маруан Феллайни продолжит карьеру в Китае.

Манкунианского клуб на официальном сайте сообщил об уходе из клуба бельгийца Маруана Феллайни. Отмечается, что полузащитник продолжит карьеру в китайском Шаньдун Лунэн.

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О финансовых деталях сделки не сообщается. По неофициальной информации, клуб из Манчестера получит 10 млн фунтов за переход игрока, который будет зарабатывать в Шаньдун Лунэн 36 тысяч фунтов в неделю.

Маруан перешел в Манчестер Юнайтед из Эвертона в августе 2013 года. За это время он успел сыграть 177 матчей и забить 22 гола. В текущем сезоне АПЛ Феллаини принял участие в 14 матчах и отметился 2 голевыми передачами.

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Трансферы Англия Маруан Феллаини Маруан Феллаини Трансферы Чемпионата Англии Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн
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