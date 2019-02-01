Манчестер Юнайтед официально подтвердил трансфер Феллайни в Шаньдун Лунэн

Хавбек "красных дьяволов" Маруан Феллайни продолжит карьеру в Китае.

Манкунианского клуб на официальном сайте сообщил об уходе из клуба бельгийца Маруана Феллайни. Отмечается, что полузащитник продолжит карьеру в китайском Шаньдун Лунэн.

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О финансовых деталях сделки не сообщается. По неофициальной информации, клуб из Манчестера получит 10 млн фунтов за переход игрока, который будет зарабатывать в Шаньдун Лунэн 36 тысяч фунтов в неделю.

Маруан перешел в Манчестер Юнайтед из Эвертона в августе 2013 года. За это время он успел сыграть 177 матчей и забить 22 гола. В текущем сезоне АПЛ Феллаини принял участие в 14 матчах и отметился 2 голевыми передачами.

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