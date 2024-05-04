Лутон расписал ничью с Эвертоном и остался в зоне вылета – провал конкурента Миколенко не помог
Лутон и Эвертон в матче 36-го тура АПЛ сильнейшего не определили (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".
Поединок на “Кенилворт Роуд” между Лутоном и Эвертоном имел невероятную важность. Прежде всего для хозяев, ведь им не хватало всего двух зачетных баллов, чтобы покинуть зону вылета. “Ириски” же вопрос сохранения прописки в АПЛ решили еще тур назад, но не снимут ли с них очки еще раз?
В такой атмосфере подопечным Шона Дайча лучше было бы победить. К сожалению, гости не могли рассчитывать на Миколенко, которому приходится восстанавливаться от травмы голеностопа. Сыграть на "ноль" без украинца Эвертон не смог.
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На 31-й минуте Локонга выполнил шикарную диагональ на дальнюю штангу. Туда полетел Адебайо. Янг, который заменил Виталия, проиграл борьбу Элайе и позволил расстрелять ворота с близка. Впрочем, это был не первый гол во встрече – Лутон только отыгрался.
Счет был открыт за семь минут до этого с довольно забавного пенальти. Забавным его сделал фол против Брентвейта, которого обхватили обеими руками – и на что здесь только надеялись? Калверт-Льюин уверенно наказал хозяев. 1:1.
В целом матч выглядел не очень ярко. Моментов возникало мало. До финального штурма Лутона вспоминается только фантастический лонгшот Хариссона в дальнюю девятку, который парировал Камински. Кроме того, на 77-й минуте Калверт-Льюин замыкал подачу с углового, пробив головой под перекладину – этот удар голкипер тоже вытащил.
На последних секундах Лутон мог вырвать победу. Был и шикарный дальний выстрел Менги под дальнюю стойку, и удар головой от Берри туда же, и попытки пробить через себя с нескольких метров. На 8-й компенсированной Таунсенд бахнул с отскока в левый нижний, однако на пути мяча оказался Брентвейт.
В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. Лутон набрал 26 очков и догнал Ноттингем, но остался в зоне вылета. Новичок АПЛ уступает "лесникам" по разнице голов.
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