Лутон и Эвертон в матче 36-го тура АПЛ сильнейшего не определили (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Поединок на “Кенилворт Роуд” между Лутоном и Эвертоном имел невероятную важность. Прежде всего для хозяев, ведь им не хватало всего двух зачетных баллов, чтобы покинуть зону вылета. “Ириски” же вопрос сохранения прописки в АПЛ решили еще тур назад, но не снимут ли с них очки еще раз?

В такой атмосфере подопечным Шона Дайча лучше было бы победить. К сожалению, гости не могли рассчитывать на Миколенко, которому приходится восстанавливаться от травмы голеностопа. Сыграть на "ноль" без украинца Эвертон не смог.

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На 31-й минуте Локонга выполнил шикарную диагональ на дальнюю штангу. Туда полетел Адебайо. Янг, который заменил Виталия, проиграл борьбу Элайе и позволил расстрелять ворота с близка. Впрочем, это был не первый гол во встрече – Лутон только отыгрался.

Счет был открыт за семь минут до этого с довольно забавного пенальти. Забавным его сделал фол против Брентвейта, которого обхватили обеими руками – и на что здесь только надеялись? Калверт-Льюин уверенно наказал хозяев. 1:1.

В целом матч выглядел не очень ярко. Моментов возникало мало. До финального штурма Лутона вспоминается только фантастический лонгшот Хариссона в дальнюю девятку, который парировал Камински. Кроме того, на 77-й минуте Калверт-Льюин замыкал подачу с углового, пробив головой под перекладину – этот удар голкипер тоже вытащил.

До речі, 4 травня в АПЛ в одному матчі можуть зіграти два українці – Арсенал приймає Борнмут. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "вишеньок". Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,25. Звитяга партнерів Забарного оцінена в 11,75, а нічия – 6,86. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,35, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,21.

На последних секундах Лутон мог вырвать победу. Был и шикарный дальний выстрел Менги под дальнюю стойку, и удар головой от Берри туда же, и попытки пробить через себя с нескольких метров. На 8-й компенсированной Таунсенд бахнул с отскока в левый нижний, однако на пути мяча оказался Брентвейт.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. Лутон набрал 26 очков и догнал Ноттингем, но остался в зоне вылета. Новичок АПЛ уступает "лесникам" по разнице голов.

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