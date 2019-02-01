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Малага с Селезневым на последних минутах упустила победу над Альмерией

1 февраля 23:55 126 Читати українською
Малага с Селезневым на последних минутах упустила победу над Альмерией
Евгений Селезнев / Фото: ФК Малага

В 24 туре Сегунды Малага дома сыграла вничью с Альмерию (1:1).

Испания, Сегунда. 24 тур

Малага – Альмерия – 1:1

Гол: Адриан, 12 – Риоха, 90+1

Селезнев не помог Малаге стать лидером Сегунды в матче против Тенерифе

В 24 туре Сегунды Малага дома принимала Альмерию. "Анчоусы" вышли вперед на 12-ой минуте благодаря голу Адриана, но удержать победный счет до конца матча Малаге не удалось, на 90+1 минуте Альмерия сравняла счет.

Украинец Евгений Селезнев начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 74-й минуте. Украинский нападающий имел шанс отличиться на 79-ой минуте и уже в дополнительное время, но не смог помочь своей команде. А арендованный у Шахтера нападающий Густаво Бланко Лещук провел на поле весь поединок.

Наставник Малаги: Селезнев принесет нам много пользы

После этого матча Малага не поднялась на первое место Сегунды и имеет в активе 44 очка, как и у Гранады, которая идет первой и имеет матч в запасе.

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Испания Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага
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