Малага с Селезневым на последних минутах упустила победу над Альмерией

В 24 туре Сегунды Малага дома сыграла вничью с Альмерию (1:1).
Испания, Сегунда. 24 тур
Малага – Альмерия – 1:1
Гол: Адриан, 12 – Риоха, 90+1
Селезнев не помог Малаге стать лидером Сегунды в матче против Тенерифе
В 24 туре Сегунды Малага дома принимала Альмерию. "Анчоусы" вышли вперед на 12-ой минуте благодаря голу Адриана, но удержать победный счет до конца матча Малаге не удалось, на 90+1 минуте Альмерия сравняла счет.
Украинец Евгений Селезнев начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 74-й минуте. Украинский нападающий имел шанс отличиться на 79-ой минуте и уже в дополнительное время, но не смог помочь своей команде. А арендованный у Шахтера нападающий Густаво Бланко Лещук провел на поле весь поединок.
Наставник Малаги: Селезнев принесет нам много пользы
После этого матча Малага не поднялась на первое место Сегунды и имеет в активе 44 очка, как и у Гранады, которая идет первой и имеет матч в запасе.