Шахтер довызвал Бондаря на сбори, Мудрык вернулся в дубль

Шахтер провел кадровые изменения на сборах в Турции.

Из-за травм центральных защитников Валерия Бондаренко и Ивана Ордеца тренерский штаб "горняков" решил довызвать игрока молодежного состава Валерия Бондаря.

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Кроме того, Михаил Мудрык, который до сих пор находился на сборах с первой командой, возвращается в дублирующий состав, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Напомним, сейчас Шахтер находится в Турции на втором тренировочном сборе. "Горнякам" еще предстоит сыграть товарищеские матчи с Партизаном, 3 февраля, и с Ботевом, 4 февраля.