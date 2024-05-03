Наставник Жироны Мичел Санчес больше думает не о юридических нюансах вокруг Артема Довбика, а его шансах стать лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Испанские СМИ несколько дней обсуждают угрозу адвоката Евгения Кузьмина, который готовит иск в УЕФА против каталонского клуба. Он утверждает, что во время трансфера Довбика из СК Днепр-1 были использованы мошеннические схемы для ухода от уплаты налогов в Украине. Мол, агент Алексей Люндовский зарегистрировал юридическое лицо в Эстонии, на которое и пришли его агентские комиссионные от Жироны. Впрочем, Мичел убежден в чистой совести Жироны.

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"Клуб сделал идеально все, что должен был сделать. Остальное они могут додумывать что угодно. Никаких проблем нет", – заверил Мичел.

Также тренера Жироны спросили о задачах на конец сезона, кроме почти гарантированного выхода в ЛЧ.

"Хотим стать самой результативной командой чемпионата, также Пичичи (титул лучшего бомбардира – прим.) для Довбика. И чтобы люди говорили, что мы играем в хороший футбол", – добавил Мичел.

Напомним, уже завтра в 19:30 Жирона будет принимать Барселону. Для гарантии ЛЧ нужно получить результат не хуже, чем Атлетик будет иметь против Хетафе. Что касается Довбика, то именно он с 19 голами возглавляет гонку бомбардиров. Ближайшие преследователи – Беллингем, Сёрлот (по 17) и Левандовски (16).

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