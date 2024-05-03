Лунин против Куртуа: Анчелотти объявил распределение вратарей на чемпионат и Лигу чемпионов
Карло Анчелотти не скрывает, кто будет защищать ворота Реала в ближайших матчах – Ла Лиги против Кадиса и второго полуфинала ЛЧ против Баварии.
“С Куртуа все в порядке, он сыграет завтра. Это очень хорошая новость для нас, как и возвращение Милитао. Он очень взволнован, и мы все рады, что он может вернуться. В среду против Баварии сыграет Лунин. Дальше посмотрим.
"Лунин – это не Куртуа": в Испании озвучили две претензии к украинцу и отправляют на скамейку до конца сезона
Травма крестообразных связок для вратаря и полевого – это разные вещи. Я знаю, к чему вы клоните.
Вы хотите спросить меня, сможет ли Куртуа сыграть в гипотетическом финале ЛЧ после этой травмы. Но мы не думаем о том, что произойдет через месяц. Будем смотреть", – приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, Реал уже завтра может оформить чемпионство в Ла Лиге, если одолеет Кадис, а Барселона потеряет очки с Жироной. 8 мая еще более важная задача – домашний ответный матч в полуфинале ЛЧ против Баварии. Игра в Мюнхене с участием Лунина завершилась ничьей 2:2.
Жирона в Лиге чемпионов: пять сенсационных клубов Ла Лиги, которые шокировали Европу раньше Довбика и Цыганкова