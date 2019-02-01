Милевский отличился ассистом за Динамо Брест в матче с Гуанчжоу Эвергранд и запостил фото с легендарным Каннаваро

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский провел хороший матч за Динамо Брест на тренировочных сборах.

Динамо Брест провело второй спарринг на сборах в ОАЭ против Гуанчжоу Эвергранд. Белорусская команда победила со счетом 2:0. Артем Милевский активно действовал в атаке Динамо, бил по воротам и отдавал под удар партнерам.

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На 20-й минуте форвард отметился результативной передачей на Фамейе. В эпизоде со вторым голом Артем также был в центре внимания – пропустил мяч между ног на Быкова, а тот установил итоговый счет.

Гуанчжоу Эвергранд тренирует знаменитый капитан сборной Италии на ЧМ-2006 Фабио Каннаваро. Защитник в том году поднял над головой кубок мира, а затем и "Золотой мяч". Конечно, Милевский не мог упустить шанс сделать совместное фото с Каннаваро, против которого и играл на мундиале в Германии – Украина вылетела от Италии в четвертьфинале.

Соответствующей фотографией Милевский похвастался в Instagram, подписав ее: "Обыграли миллионеров".