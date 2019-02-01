toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

Милевский отличился ассистом за Динамо Брест в матче с Гуанчжоу Эвергранд и запостил фото с легендарным Каннаваро

1 февраля 20:56 246 Читати українською
Милевский отличился ассистом за Динамо Брест в матче с Гуанчжоу Эвергранд и запостил фото с легендарным Каннаваро
Артем Милевский / Динамо Брест

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский провел хороший матч за Динамо Брест на тренировочных сборах.

Динамо Брест провело второй спарринг на сборах в ОАЭ против Гуанчжоу Эвергранд. Белорусская команда победила со счетом 2:0. Артем Милевский активно действовал в атаке Динамо, бил по воротам и отдавал под удар партнерам.

Милевский: Сейчас в раздевалке Динамо Брест даже "послать" некого

На 20-й минуте форвард отметился результативной передачей на Фамейе. В эпизоде со вторым голом Артем также был в центре внимания – пропустил мяч между ног на Быкова, а тот установил итоговый счет.

Гуанчжоу Эвергранд тренирует знаменитый капитан сборной Италии на ЧМ-2006 Фабио Каннаваро. Защитник в том году поднял над головой кубок мира, а затем и "Золотой мяч". Конечно, Милевский не мог упустить шанс сделать совместное фото с Каннаваро, против которого и играл на мундиале в Германии – Украина вылетела от Италии в четвертьфинале.

Соответствующей фотографией Милевский похвастался в Instagram, подписав ее: "Обыграли миллионеров".

Теги
Мир Украинцы за рубежом Артем Милевский Артем Милевский Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро Видеоновости Динамо Брест Динамо Брест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
28
мин
Леванте
14:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук