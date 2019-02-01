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Игуаин, Мората, Пйонтек и еще 7 самых громких трансферов зимы-2019

1 февраля 15:30 669 Читати українською
Игуаин, Мората, Пйонтек и еще 7 самых громких трансферов зимы-2019
Топ-10 трансферов зимы-2019
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

"Футбол 24" предлагает ознакомиться с самыми топовыми переходами в зимнее трансферное окно-2019.

В ведущих европейских чемпионатах зимнее трансферное окно подошло к концу. Клубы топ-лиг мира имели целый месяц для укрепления состава. Кто-то воспользовался этим шансом, кто-то по разным причинам – нет. Однако все уже в прошлом – теперь для усиления нужно ждать лета, или подписывать исключительно свободных агентов.

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К слову, некоторые клубы сработали с прицелом на будущее – подписали игроков уже сейчас, а получат их в свое распоряжение только летом.

"Футбол 24" предлагает ознакомиться с наиболее резонансными переходами января 2019 года в топ-чемпионатах Европы.

10. Браим Диас (Манчестер Сити ⇒ Реал, 17 млн евро)

Не слишком известное имя для широкой общественности, однако это не делает данный переход менее значимым. 19-летний испанец отказался продлевать контракт с Манчестер Сити, который истекал ближайшим летом. Ситуацией воспользовался мадридский Реал и выложил огромные деньги за 19-летнего хавбека.

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17 млн ​​евро за игрока, который считанные разы вышел на поле в составе первой команды и у которого осталось полгода контракта – невероятная сумма. Очевидно, в Мадриде серьезно рассчитывают на Диаса и видят в нем будущее Реала. Хосеп Гвардиола хотел сохранить игрока в составе "горожан", однако испанцы оказались проворнее.

9. Марио Балотелли (Ницца ⇒ Марсель, свободный агент)

Скандальный итальянец снова сменил клуб. После, казалось бы, хорошего периода в Ницце (33 гола в Лиге 1 за два сезона) СуперМарио снова взялся за свое. Постоянные ссоры с Патриком Виейра привели к тому, что Ницца отказалась продлевать соглашение с нападающим.

Экс-форвард Интера, Ливерпуля, Манчестер Сити и Милана согласовал досрочный разрыв контракта и на правах свободного агента присоединился к Марселю. Дебют получился удачным – несмотря на поражение команды, итальянец отметился голом, выйдя на замену. Неплохое начало, но, зная характер Балотелли, не факт, что это надолго.

В любом случае Марсель для Балотелли – очередной шанс заявить о себе. Насколько одиозный форвард использует эту возможность – другой вопрос.

8. Кевин-Принс Боатенг (Сассуоло ⇒ Барселона, аренда, 2 млн евро)

Едва ли не самым сенсационный переход зимы. Мало кто ожидал такого решения от Барселоны – подписать скандального 31-летнего ганца, и еще и использовать его на позиции "девятки" как альтернативу Луису Суаресу.

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Боатенг дебютировал за Барселону, выйдя в стартовом составе в матче Кубка Испании против Севильи (0:2), после чего уже не появлялся на поле. Сколько раз мы увидим ганца в футболке "блаугранас" – знает только Эрнесто Вальверде. Этот трансфер, хотя и выглядит откровенно странным, однако от этого не стал менее резонансным.

7. Сеск Фабрегас (Челси ⇒ Монако, свободный агент)

После почти 5 лет в составе Челси Фабрегас покинул Лондон и отправился спасать Монако, договорившись с "аристократами" о досрочном разрыве контракта. В последнем своем матче на Стэмфорд Бридж испанец мог отличиться голом, однако не реализовал пенальти. Символическое завершении карьеры в составе Челси.

По иронии судьбы, экс-одноклубник Сеска Тьерри Анри, который звал испанца в Монако, буквально через несколько дней был уволен. Позже появилась информация, что француз подписал Фабрегаса вопреки позиции руководства клуба. Пока испанец не помог монегаскам улучшить результаты – Сеск сыграл 5 матчей, в 4-х из них Монако терпел поражение.

6. Лукас Пакета (Фламенго ⇒ Милан, 35 млн евро)

"Россонери" ради подписания 21-летнего бразильца, которым в свое время интересовалось и киевское Динамо, не пожалели 35 млн евро. Пакета провел в составе Милана уже 5 поединков, в которых отдал одну результативную передачу. Бразилец импонирует видением поля, техникой и умением своевременно отдать обостряющий пас на партнеров.

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35 млн евро выглядят хорошей инвестицией в будущее Милана. Пакету уже называют "новым Кака" – серьезный аванс для бразильца.

5. Леандро Паредес (Зенит ⇒ ПСЖ, 40 млн евро)

Летом 2017 года Рома получила за Паредеса 23 млн евро. Через полтора года Зенит продал 24-летнего аргентинца в ПСЖ за почти вдвое большую сумму – неплохая сделка для российского клуба.

И для ПСЖ этот трансфер выглядит приличным. Паредес обладает мощным ударом и неплохим пасом, а также способен выполнять все стандарты, что периодически успешно делал во время итальянского этапа карьеры. Для парижан сумма в 40 млн евро – небольшие деньги, за которые клуб может получить лидера полузащиты на ближайшие несколько лет.

4. Альваро Мората (Челси ⇒ Атлетико, детали соглашения неизвестны)

Мората начал в Лондоне вроде бы неплохо, однако позже сдал, не забивая в течение нескольких месяцев. Смена тренера не помогла – Сарри оказывал форварду игровое время, однако это не повлияло на его результативность.

Приход Игуаина не оставил Морате выбора, заставив покинуть Лондон. Нападающий вернулся в Испанию и ближайшие полтора года будет выступать в составе мадридского Атлетико. Возможно, фаны Реала не в восторге от этого перехода, но для самого Мораты это неплохой шанс "перезагрузить" карьеру.

3. Гонсало Игуаин (Милан/Ювентус ⇒ Челси, аренда, 9 млн евро)

Игуаин присоединился к Милану только прошлым летом, однако не сумел стать своим в лагере "россонери". Аргентинец все чаще намекал на недовольство своим положением и, наконец, таки сменил клуб.

Игуаин оказался там, куда его сватали еще летом. Маурицио Сарри, который работал с Гонсало в Наполи, снова воссоединился со своим экс-подопечным уже в Челси. Лондонцы арендовали игрока у Ювентуса, которому принадлежит контракт аргентинца, до лета 2019 года с правом выкупа.

Работа с Сарри – едва ли не последний шанс Игуаина вернуть лучшую форму образца сезона 2015/16.

2. Кшыштоф Пйонтек (Дженоа ⇒ Милан, 35 млн евро)

Новичок Серии А стал настоящей сенсацией в Италии. В составе скромного Дженоа польский нападающий долгое время был единоличным лучшим бомбардиром чемпионата. Неудивительно, что Пйонтек заинтересовал сразу несколько топ-клубов.

Борьбу за 23-летнего форварда выиграл Милан, подписав Пйонтека как замену Гонсало Игуаину. "Россонери" выложили за поляка 35 млн евро – и это при том, что летом нападающий обошелся Дженоа в скромные 4,5 млн. Так делается бизнес.

Впрочем, эти деньги пока выглядят выгодным капиталовложением. Пйонтек уже в первом матче в стартовом составе оформил феерический дубль в ворота Наполи. Если так пойдет и дальше, Сан-Сиро со времен Андрея Шевченко наконец получит топ-бомбардира.

1. Кристиан Пулишич (Боруссия Д ⇒ Челси, 64 млн евро)

Буквально в первые дни 2019 года Челси оформил, как оказалось, рекордный трансфер зимы. За 64 млн евро лондонцы подписали 20-летнего таланта Боруссии Д Кристиана Пулишича. Американец доиграет сезон в Дортмунде и попытается помочь Боруссии завоевать первое чемпионство с 2012 года, а в Лондон переедет уже летом.

К слову, Пулишич стал третьим самым дорогим подписанием Челси в истории. Боруссия не сильно прогадала, получив довольно приличную сумму за игрока, у которого оставалось полтора года действующего контракта.

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