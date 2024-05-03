Жирона на расстоянии одной победы от путевки в Лигу чемпионов. За пять туров до финиша Ла Лиги уже ни у кого нет ни малейшего сомнения, что прекрасная команда Мичела, в которой роль первых скрипок играют украинцы Довбик и Цыганков, квалифицируется в самый престижный еврокубок. В истории скромного каталонского клуба из Монтиливи это лишь четвертый сезон среди Ла Лиги. Дважды они заканчивали на десятой строчке, еще однажды – на восемнадцатой. Понятно же, никогда не выступали в еврокубках. Счастье свалилось на город с населением в 104 тысячи человек совершенно неожиданно.

Мы не представляем ЛЧ без пиренейских титанов – Реала и Барселоны. Привыкли здесь видеть Валенсию, Севилью, Атлетико, Вильяреал. Были несколько неплохих попыток в исполнении Депортиво, Реал Сосьедада и Атлетика Бильбао. Однако иногда в чемпионскую лигу проникают андердоги, которых совсем не ждали в такой уважаемой компании.

Сегодняшняя история – о пяти испанских клубах, которые, словно метеор, быстро пронеслись по небосклону пятиконечных звезд и сгорели в плотных слоях атмосферы европейского футбола. Возможно, навсегда.

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Мальорка

Сезон: 2001/02

Тренер: Бернд Краусс

Звезды: Сэмюэль Это'О, Лео Франко, Карлос Роа, Ариэль Ибагаса, Альберт Луке

У балеарского клуба – скромная титулатура. Однако на рубеже 90-х и 2000-х Мальорка переживала свои лучшие времена. В 98-м проигран финал Кубка короля, зато выигран Суперкубок Испании. В 99-м – первая "бронза" в истории Ла Лиги и выход в финал Кубка обладателей кубков (поражение от Лацио). Это был результат работы аргентинского специалиста Эктора Купера. Вместо него команду возглавил Луис Арагонес, с которым Мальорка во второй раз (и пока в последний) финишировала третьей в Примере, после чего седовласый спец пошел спасать милый своему сердцу Атлетико. Даже путевка в самый престижный еврокубок не стала для него аргументом.

В третьем квалификационном раунде ЛЧ Мальорка стартовала под руководством немецко-австрийского тренера Бернда Краусса. Известный в прошлом футболист оказался не лучшим менеджером, поэтому испанцы уступили в Сплите местному Хайдуку – 0:1 – и оказались на грани раннего вылета. В родных стенах довольно быстро отыграли тот мяч усилиями Это'О, однако никак не удавалось пробить голкипера хорватов Плетикосу во второй раз. Лишь на 90+2 минуте Луке лишил Мальорку необходимости страдать в овертаймах – 2:0.

Более того, балеарцы сподобились на сенсацию в первом туре группового этапа, одолев дома Арсенал (1:0). А после поражения в Афинах от Панатинаикоса, лихо расправились с Шальке в Гельзенкирхене. Шесть очков после трех туров и игра с немцами дома открывали перед Мальоркой неплохие шансы для выхода в следующий раунд. Однако команда Краусса безбожно сгорела "нуль-четвертым" со счетом 0:4. И сразу же еще одно поражение – Арсеналу (1:3). Победа в последнем туре над греками (1:0) позволила набрать солидные 9 очков, но этого хватило лишь для третьей строчки и квалификации в Кубок УЕФА. А там пыл Мальорки выветрился окончательно – два поражения от чешского Слована Либерец – и прощание с еврокубковым сезоном.

Сельта

Сезон: 2003/04

Тренер: Мигель Анхель Лотина, Радомир Антич

Звезды: Пабло Кавальеро, Катанья, Хуанфран, Саво Милошевич, Александр Мостовой

В 2002-03 годах Ла Лига получила нового выскочку – Сельту. Галисийцы мало забивали, но еще меньше пропускали (вторая по надежности оборона сезона), поэтому благодаря такому рациональному футболу оттерли Барселону и Валенсию от четвертой строчки. Дверь в ЛЧ приоткрыли с ноги – 3:0 в домашней игре с пражской Славией. Правда, едва не получили теми дверями по зубам – 0:2 в ответном матче в Праге. Далее – приличная группа с очевидным фаворитом Миланом, а также Аяксом и Брюгге.

Первый круг "кельты" провалили: ничья с Брюгге (1:1, опытный Хуанфран расстрелял свои и чужие ворота) и Миланом (0:0), поражение Аяксу (0:1, Ибрагимович). А затем произошло магическое перевоплощение: 3:2 с Аяксом на Балаидосе, еще один мир с Брюгге (1:1) и сенсационный триумф на Сан-Сиро – 2:1. С девятью очками Сельта влетела в последний вагон и оказалась среди участников 1/8 финала.

Участие на несколько фронтов истощило команду Лотины до предела. Сельта упала в зону вылета из Ла Лиги, поэтому зимой тренера отправили в отставку. Его заменил опытный серб Антич, однако и он не помог ситуации. В февральско-мартовских стыках с Арсеналом галисийцы сдались почти без боя (2:3, 0:2), а затем не сумели выполнить главную задачу на сезон и выбыли в Сегунду.

Бетис

Сезон: 2005/06

Тренер: Лоренцо Серра Феррер

Звезды: Рикардо Оливейра, Эду, Хоакин Санчес, Антонио Доблас, Дани

В середине "нулевых" произошел небывалый расцвет "огурчиков". Весной 2005-го они дошли до финала Кубка Испании, где дожали Осасуну. А в чемпионате забронировали за собой четвертую строчку, оставив без ЛЧ такие пафосные клубы, как Севилья и Валенсия.

Традиционный третий раунд квалификации прошли с честью – выиграли у Монако дома 1:0, а на выезде расписали комфортную ничью 2:2. Настало время жеребьевки группового раунда. Здесь Бетису снова не повезло с легкими соперниками – Ливерпуль, Челси, Андерлехт. Действующему обладателю Кубка чемпионов дали бой на своем поле, но проиграли (1:2). Зато из Брюсселя вернулись с тремя очками (1:0). Далее – сокрушительное поражение на Стэмфорд Бридж (0:4), однако сенсационный реванш дома (1:0). Более того, в 5-м туре Бетис выстоял на Энфилде (0:0). Хорошее впечатление от кампании испортило лишь домашнее поражение безнадежному аутсайдеру – Андрелехту.

С семью очками "зелено-белые" спустились в Кубок УЕФА, где преодолели АЗ (2:0, 1:2), однако 1/8 финала неожиданно оказалась для них конечной станцией. Расписав в Бухаресте нули со Стяуа, Бетис с позором капитулировал на Руис де Лопера – 0:3.

Осасуна

Сезон: 2006/07

Тренер: Хосе Анхель Сиганда

Звезды: Карлос Куэльяр, Рикардо Лопес, Рауль Гарсия, Роберто Сольдадо, Саво Милошевич, Начо Монреаль, Джавад Некунам, Пьер Вебо

Проходит лишь год – и очередной фрик из Испании стучится в дверь ЛЧ. Это мексиканский тренер Агирре сделал, казалось бы, невозможное – поднял скромную Осасуну в топ-четверку Ла Лиги. На пике славы он покидает Памплону и возглавляет мадридский Атлетико. Зато штурвал команды перед столь ответственным стартом доверяют Хосе Анхелю Сиганде, местному легендарному футболисту, который только начал тренерскую деятельность в Осасуне В. Будущий наставник Лунина в Овьедо квалификацию ЛЧ не проваливает, но и не преодолевает. Оса расписала две ничьи с Гамбургом (0:0, 1:1), однако благодаря выездному голу дальше прошли немцы.

Но получилось даже к лучшему! Оказавшись в Кубке УЕФА, испанский крепкий орешек выбивает Трабзонспор (2:2, 0:0), финиширует на второй строчке после Пармы в группе с Лансом, Оденсе и Херенвеном (причем, прибив итальянцев на их поле – 3:0). И снова – игры на вылет. Оса потихоньку разбирается с Бордо (0:0, 1:0), Рейнджерс (1:1, 1:0), бомбит Байер (3:0, 1:0). Далее – полуфинал с хорошо знакомой Севильей. Памплонцы еще способны ужалить в родном улье – 1:0. Но ответный матч за Севильей – 2:0. Сказка Осасуны завершилась за шаг до финала. И все же это была славная охота.

Малага

Сезон: 2012/13

Тренер: Мануэль Пеллегрини

Звезды: Хесус Гамес, Мартин Демикелис, Иско, Хавьер Савиола, Хоакин Санчес, Роке Санта Крус, Вилли Кабальеро

Тот сезон был особенным. Месси взял Пичичи с невероятным показателем в 50 голов. Роналду настрелял не намного меньше – 46. Реал стал чемпионом, набрав гроссмейстерские 100 очков. А четвертую строчку заняла... Малага.

Собранная чилийским инженером Пеллегрини шхуна спокойно преодолела греческий барьер Панатинаикоса, решив все еще в первом матче (2:0, 0:0). А дальше принялась смачно расстреливать соперников по группе ЛЧ из всех пушек. Первым под раздачу "анчоусов" попало такое недоразумение, как Зенит – 3:0. Далее с аналогичным счетом потоплен Андерлехт. И даже Милан на Росаледе не отбился – 1:0. Классический блицкриг – три матча, девять очков. Во втором круге Малага включила эконом-режим – три ничьи (Милан 1:1, Зенит 2:2, Андерлехт 2:2). Этого хватило, чтобы с первого места выйти в 1/8 финала.

Тут, казалось, сенсационным выскочкам наступит конец. Порту разобрал их дома – 1:0. Однако в родных стенах Малага, при поддержке будущего динамовца Антунеша, реабилитировалась с нужным счетом 2:0. Она и дортмундскую Боруссию должна была проходить! После домашних 0:0, испанцы вели 2:1 на чужом поле вплоть до 90+1 минуты, когда Ройс сравнял. А через мгновение пропустили третий... Трагедия? Еще какая!

...Каким путем пойдет Жирона? Вылетит из ЛЧ, как Осасуна? Выложится в групповом турнире на все сто, но провалит сезон в Ла Лиге, как Сельта? Сыграет в конкурентный, эффективный футбол, как Малага? А вы как думаете?

Барселона-2006: Казанова с пятью детьми, коллега Ван Дамма и жертва депрессии после львовских Карпат – где они сейчас?