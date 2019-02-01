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Швед присоединился к Карпатам на сборах в Турции

1 февраля 21:40 76 Читати українською
Швед присоединился к Карпатам на сборах в Турции
Швед присоединился к Карпатам на сборах в Турции

Хавбек Селтика Марьян Швед присоединился к Карпатам на сборах.

Украинский хавбек Марьян Швед, который недавно подписал контракт с Селтиком, присоединился к Карпатам на тренировочных сборах в Турции, сообщает официальный сайт "зеленых львов".

Швед официально стал игроком Селтика и останется в Карпатах до лета

Напомним, вчера Швед официально перешел из Карпат в шотландский Селтик, правда до конца сезона вингер будет выступать на правах аренды за свою бывшую команду.

Швед прокомментировал подписание контракта с Селтиком

К слову, пока Карпат находятся на первых тренировочных сборах, где в субботу команду ждет матч против Напредака.

Теги
Зимние сборы Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты
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