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Александрия обыграла Пюник – Дедечко забил дебютный гол после возвращения

1 февраля 22:17 54 Читати українською
Александрия обыграла Пюник – Дедечко забил дебютный гол после возвращения
Александрия

Александрия встречалась на сборах с армянским Пюником и одержала победу (2:0).

Товарищеские матчи

Александрия – Пюник – 2:0

Голы: Пономарь, 29 Дедечко, 46

Шаран недоволен уровнем игроков, которые прибывают на просмотр в Александрию

Александрия на сборах в Турции встречалась с армянским Пюником. Подопечные Шарана вышли вперед на 29-ой минуте благодаря голу Пономаря, а в дебюте второго тайма Дедечко удвоил преимущество своей команды. На 69-ой минуте Лучкевич мог делать счет разгромным, но попал в перекладину с пенальти.

Александрия проиграла Арке в контрольном матче

В итоге победа александрийцев со счетом 2:0. Следующий матч подопечные Шарана проведут завтра, соперником будет македонский Вардар.

Теги
Александрия Александрия Пюник Пюник Товарищеские матчи Зимние сборы
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