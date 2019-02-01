Александрия обыграла Пюник – Дедечко забил дебютный гол после возвращения

Александрия встречалась на сборах с армянским Пюником и одержала победу (2:0).

Товарищеские матчи

Александрия – Пюник – 2:0

Голы: Пономарь, 29 Дедечко, 46

Шаран недоволен уровнем игроков, которые прибывают на просмотр в Александрию

Александрия на сборах в Турции встречалась с армянским Пюником. Подопечные Шарана вышли вперед на 29-ой минуте благодаря голу Пономаря, а в дебюте второго тайма Дедечко удвоил преимущество своей команды. На 69-ой минуте Лучкевич мог делать счет разгромным, но попал в перекладину с пенальти.

Александрия проиграла Арке в контрольном матче

В итоге победа александрийцев со счетом 2:0. Следующий матч подопечные Шарана проведут завтра, соперником будет македонский Вардар.