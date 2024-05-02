Лига чемпионов

Боруссия выстояла победу над ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов – бриллиантовый Санчо ожил, два героя-трудяги, "извинения" Дембеле. Единственный гол забил Никлас Фюлькруг, который еще два года назад играл во второй Бундеслиге. Благодаря этому успеху Дортмунд гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон, завоевав пять путевок для Германии.

Украина

Динамо и Шахтер сыграли перенесенные матчи чемпионата Украины. Киевляне разгромили Верес с дебютным голом Матвея Пономаренко. Дончане разбили Черноморец благодаря хет-трику легионера. Таким образом на вершине УПЛ сохранился паритет – Шахтер опережает Динамо на четыре очка за четыре тура до финиша.

УАФ готовит революционные изменения в украинском футболе. Сборные Украины таки получат премии за Олимпиаду и Евро.

Наши за рубежом

Андрей Лунин близок к новому контракту с Реалом. Карло Анчелотти зол на украинца, но не из-за пропущенного гола – в Испании раскрыли закулисье матча с Баварией. Роман Яремчук назвал условие для разговоров о своем будущем в Валенсии.