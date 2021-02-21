Украина

Состоялись очередные матчи 15-го тура УПЛ. Шахаб дебютным голом принес Заре победу над Мариуполем. Минай с рядом ошибок разгромно проиграл Александрии. Колос в сверхэмоциональном матче обыграл Львов.

Вадим Евтушенко возглавил первой лиги Кристалл. Экс-ассистент Алексея Михайличенко в Динамо будет спасать аутсайдера чемпионата.

Мир

Мерсисайдское дерби завершилось исторической победой Эвертона, Ливерпуль пропустил два "сухих" гола.

Потенциальный президент Барселоны начал переговоры по переходу со звездой Баварии. За трансфер не придется платить.

Атлетико сенсационно проиграл Леванте, чем оперативно воспользовался Реал. Подопечные Зинедина Зидана свой матч выиграли и сократили отставание от лидера до трех очков.

Бавария во второй раз подряд потеряла очки – после ничьей с Арминией мюнхенцы проиграли Айнтрахту. Боруссия поиздевалась над Шальке в Рурском дерби. Эрлинг Холанд забил невероятный гол.

Украинцы за рубежом

Шабанов дебютировал за Легию со сверхрезультативной победы – украинец помог команде возглавить турнирную таблицу.

Юрий Вернидуб одержал разгромную победу в дебютном матче во главе Шерифа.

Дмитрий Чигринский получил травму и выбыл на полтора месяца.

Зозуля не смог спасти Альбасете от третьего поражения подряд.

Фаворов отметился голом во втором матче подряд. Ребров приблизил Ференцварош к чемпионству, Фехервар с Петряк позорно проиграл аутсайдеру.