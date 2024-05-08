Экс-полузащитница парижан Кейра Амрауи сразу после поражения от Боруссии Д написала в соцсетях: "Божья справедливость". Футболистка вскоре удалила эту публикацию, но скрины не горят.

Беспредел в женской команде ПСЖ – полузащитница арестована по подозрению в организации жестокого нападения на конкурентку

Амрауи явно имеет зуб на бывший клуб. В ноябре 2021 года она стала фигуранткой грязной истории с криминалом. После командного ужина Кейра возвращалась домой вместе с одноклубницей Аминатой Диалло. По дороге девушек остановили двое мужчин в масках и вытащили Амрауи из автомобиля. Бандиты железными палками жестоко избили полузащитницу по ногам, нанеся травмы.

Тогда разгорелся огромный скандал. В избиении Амрауи подозревали Диалло (хотела убрать конкурентку) и жену Эрика Абидаля (легенда Барсы якобы имел роман с Кейрой). ПСЖ не слишком активно поддерживал жертву, а потом вообще избавился от нее. С тех пор карьера Амрауи покатилась в пропасть, и сейчас в 34 года она вообще сидит без клуба. Очевидно, очередной вылет ПСЖ из ЛЧ принес ей хоть какую-то моральную компенсацию.

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