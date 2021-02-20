Испания, Ла Лига, 24-й тур

Эльче – Эйбар – 1:0

Гол: Кальво, 33

Атлетико – Леванте – начало в 17:15

Валенсия – Сельта – начало в 19:30

Бетис на последних минутах в меньшинстве победил Хетафе

Для победы над Эйбаром "зелено-полосатым" хватило и одного мяча. На 33-й минуте Барраган классно подал с правого фланга после розыгрыша углового, а Дани Кальво головой отправил мяч точно в угол. Несмотря на все старания "оружейников", отыграться Эйбар так и не сумел. Эта победа для Эльче стала не только дебютной после назначения Франа Ескрибы на должность наставника команды, но и первой в чемпионате с 23 октября. К отчетному поединку представитель Аликанте имел 16-матчевую серию без побед.

Турнирная таблица Ла Лиги