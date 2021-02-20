Заря владела преимуществом в первой половине игры, что и было конвертировано в забитый мяч. После хаоса в штрафной приазовцев мяч попал к Шахабу, который со второй попытки все же попал в ворота.

Заря удержала победу над Мариуполем и вышла на третью позицию в УПЛ – Шахаб забил дебютный гол за луганчан

После перерыва зрители не увидели острой игры, луганчане пытались удержать минимальное преимущество, а подопечным Маркевича так и не удалось сравнять счет.

Победа позволила Заре подняться на третью строчку, Мариуполь остался 9-м.

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