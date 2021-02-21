Гол Холанда ножницами в видеообзоре матча Шальке – Боруссия Д – 0:4
00:50 - Читати українською
Боруссия Д раздавила Шальке в 22 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Джейдон Санчо 42’
Эрлинг Холанд 45’
Рафаэл Геррейро 60’
Эрлинг Холанд 79’
42’ Джейдон Санчо
45’ Эрлинг Холанд
60’ Рафаэл Геррейро
79’ Эрлинг Холанд
Проблемы Шальке начались со Стамбули, который "обрезался" возле собственной штрафной и позволил Морею отдать голевой пас на Санчо. Перед свистком на перерыв сам англичанин выступил в роли ассистента. Джейдон подал на Холанда, а неудержимый норвежец ударом ножницами расстрелял Ферманна.
Боруссия Д разгромила Шальке, Айнтрахт одолел Баварию и продолжил беспроигрышную серию до десяти матчей
Во втором тайме оборона Шальке развалилась окончательно. Геррейро завершил классную комбинацию "шмелей" из нескольких резких передач в касание. На 79 минуте точку в избиении хозяев поставил тот же Холанд – 0:4.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter