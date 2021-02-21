Проблемы Шальке начались со Стамбули, который "обрезался" возле собственной штрафной и позволил Морею отдать голевой пас на Санчо. Перед свистком на перерыв сам англичанин выступил в роли ассистента. Джейдон подал на Холанда, а неудержимый норвежец ударом ножницами расстрелял Ферманна.

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Во втором тайме оборона Шальке развалилась окончательно. Геррейро завершил классную комбинацию "шмелей" из нескольких резких передач в касание. На 79 минуте точку в избиении хозяев поставил тот же Холанд – 0:4.