Вернидуб одержал разгромную победу в дебютном матче во главе Шерифа
Украинский тренер провел свой первый матч в чемпионате Молдовы.
Чемпионат Молдовы, 11-й тур
Шериф – Сфынтул Георге – 4:1
Голы: Коловос, 17, 52, Кастандера, 60, Траоре, 75 – Солодовников, 81
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Юрий Вернидуб хорошо подготовил свою команду к возобновлению чемпионата. Игроки Шерифа отгрузили сопернику 4 мяча, на которые гости ответили лишь одним голом.
"Рад что победили, рад и счастлив за ребят. Практически половина из них дебютировали сегодня. Я уверен, что мы на правильном пути, есть время и будем идти от игры к игре", – прокомментировал матч украинский специалист.
После 21-го тура чемпионата Молдовы Шериф уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 9 очков.
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