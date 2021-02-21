Головні новини 20 січня: Реал наблизився до вершини, ганьба Ліверпуля та Баварії, тріумф Холанда
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 20 лютого.
Україна
Відбулися чергові матчі 15-го туру УПЛ. Шахаб дебютним голом приніс Зорі перемогу над Маріуполем. Минай з низкою помилок розгромно програв Олександрії. Колос в надемоційному матчі обіграв Львів.
Вадим Євтушенко очолив першоліговий Кристал. Екс-асистент Олексія Михайличенка в Динамо буде рятувати аутсайдера чемпіонату.
Світ
Мерсисайдське дербі завершилося історичною перемогою Евертона, Ліверпуль пропустив два "сухих" голи.
Потенційний президент Барселони розпочав переговори по перехід із зіркою Баварії. За трансфер не доведеться платити.
Атлетіко сенсаційно програв Леванте, чим оперативно скористався Реал. Підопічні Зінедіна Зідана свій матч виграли і скоротили відставання від лідера до трьох очок.
Баварія вдруге поспіль втратила очки – після нічиєї з Армінією мюнхенці програли Айнтрахту. Борусія познущалася з Шальке в рурському дербі. Ерлінг Холанд забив неймовірний гол.
Українці за кордоном
Шабанов дебютував за Легію з надрезультативної перемоги – українець допоміг команді очолити турнірну таблицю.
Юрій Вернидуб здобув розгромну перемогу у дебютному матчі на чолі Шерифа.
Дмитро Чигринський отримав травму і вибув на півтора місяці.
Зозуля не зміг врятувати Альбасете від третьої поразки поспіль.
Фаворов відзначився голом у другому матчі поспіль. Ребров наблизив Ференцварош до чемпіонства, Фехервар з Петряком ганебно програв аутсайдеру.