Юг Бразилии пострадал от разрушительного наводнения, в результате которого погибли по меньшей мере 83 человека. Ещё 276 человек получили ранения, а еще 111 людей пропали без вести. Как минимум 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения.

Диего Коста стал игроком бразильского гранда, придя на замену Суаресу

Нападающий Гремио Диего Коста помог оказать помощь и спасти людей с помощью личных транспортных средств. Как информирует Cadena SER, 35-летний форвард использовал свой джип и водный мотоцикл, чтобы помочь доставить людей в безопасное место после того как они оказались в ловушке.

Сообщается, что Коста ехал домой с тренировки, когда встретил группу людей из Эльдорадо-ду-Сул, которые просили о помощи. Диего действовал без колебаний: помимо помощи с транспортными средствами он мобилизовал еще четырех друзей, которые привезли водные мотоциклы. Им удалось спасти жизни около ста человек.

"Я никогда прежде не видел ничего подобного. Коста оставил свой джип в воде, взял свой гидроцикл и гидроциклы своих друзей для спасательной операции", – рассказал один из свидетелей.

Напомним, что Коста в своё время принял испанское гражданство, чтобы играть за сборную Испании. Он вошёл в историю Атлетико и Челси.