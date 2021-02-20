Похоже, у мадридского Реала могут появиться проблемы с подписанием Дэвида Алабы. Звезда недавно официально объявил об уходе из Баварии летом.

Кандидат в президенты Барселоны Жоан Лапорта начал переговоры с Пини Захави – представителем Алабы, сообщает Diario Sport. У них якобы теплые отношения.

Алаба официально объявил об уходе из Баварии

По информации источника, стороны говорят о потенциальном трансфере австрийца в Барселону. Лапорта достиг того, чтобы переговоры между Реалом и Алабой приостановились. Правда, переход звезды Баварии все же маловероятен, ведь у того большие финансовые аппетиты, а Барса переживает кризис. Ранее сообщалось, что 28-летний защитник уже согласовал условия контракта с Реалом.

Добавим, футболист находится в системе "ротен" с 2008 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, в которых дважды забивал и столько же раз ассистировал. Летом Дэвид Алаба станет свободным агентом.

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