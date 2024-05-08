Килиан Мбаппе уже не имеет терпения обсуждать слухи о себе и Реале.

После неудачи в полуфинале ЛЧ против Боруссии Д нападающий ПСЖ вышел к прессе и спокойно отвечал на все вопросы. Впрочем, за секунду разговор оборвался.

Мбаппе назвал ответственного за вылет ПСЖ из ЛЧ: "Когда ты сильный, то мяч летит в ворота, а не стойку"

Один из журналистов задал Мбаппе провокационный вопрос: "За кого будете болеть в другом полуфинале – Реал или Баварию?". Килиан закатил глаза и резко отошел от микрофонов.

Вопросы о Реале преследуют Мбаппе уже несколько месяцев, с тех пор, как появился инсайд об окончательном решении форварда летом переехать в Мадрид свободным агентом. "Черепашка" хотел сконцентрироваться на футболе, но в очередной раз не смог выиграть ЛЧ в составе ПСЖ.

️ Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024

Боруссия повторно обыграла ПСЖ и сенсационно вышла в финал ЛЧ – Хуммельс вспомнил Шахтер и вместе с Фортуной остановил Мбаппе