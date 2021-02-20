Минай в 15-м туре УПЛ приехал в гости к Александрии, пытаясь прервать 4-матчевую безвыигрышную серию и покинуть последнюю позицию в турнирной таблице. Несмотря на такую ​​важность поединка, Василий Кобин решил оставить в запасе свою главную звёзду – Милевского. Подопечные Владимира Шарана также имели серьёзные задачи – победа вывела бы их на пятую строчку, в зону Лиги Европы.

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Словом, встреча имела большое значение. Возможно, именно поэтому в первом тайме команды провели всего четыре удара по воротам. Дебютный выстрел принадлежал Мирошниченко, которому на 9-й минуте дали пробить с дистанции (очень неточно). Минай ответил через четыре минуты подачей со штрафного и замыканием головой в исполнении Матича – мяч прошёл над перекладиной. Это был последний удар гостей до перерыва, а вот хозяева через двадцать минут разродились ещё одним – это Ковалец пробил с дистанции. Каниболоцкий спокойно среагировал.

Казалось, что голов в первом тайме увидеть так и не удастся, однако на 40-й минуте александрийцы неожиданно забили. Повезло Лучкевичу – Валерий после розыгрыша углового замкнул прострел Ковальца, в касание пробив под дальнюю штангу. 1:0! Именно с этим счётом команды и ушли отдыхать.

Второй тайм начался для Миная катастрофически – Александрия забила дважды за шесть минут. Ещё большей катастрофой выглядела игра "лис" во время пропущенных голов. Так, на 52-й минуте Ковальцу спокойно дали пробить из-за пределов штрафной – мяч попал в Шастала и от него влетел в ноги Бондаренко, которому осталось попасть в ворота метров с шести. 2:0!

На 58-й же Каниболоцкий перехватил прострел с фланга, но после вбрасывания мяча рукой Вантух обокрал Ткачука – это произошло прямо перед штрафной! Далее Роман эффектно перебросил вратаря. 3:0. После этого эпизода вопрос о победителе был снят с повестки дня.

Каниболоцкий привез ещё один момент на 61-й. Голкипер так долго готовился к выносу, что позволил Ковальцу накрыть его – Антон пробил прямо в Кирилла. Хавбек убежал от вратаря и нанёс удар из пределов штрафной, однако защитникам Миная удалось его заблокировать.

Василий Кобин пытался хотя бы размочить счёт, выпустив Кожанова, Петрусенко и Ахмедзаде, а под конец встречи – ещё и Шпака с Хахлёвым. Ни одного момента у ворот Библика эти перестановки не принесли. Был только штрафной удар на 82-й минуте, с которого Нуриев бесхитростно пробил в стенку. Александрия после дальнего выстрела Вантуха в руки Каниболоцкому на 68-й минуте также ничего интересного не придумала. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "жёлто-чёрных".

Таким образом, Александрия набрала 22 очка, поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице. Минай, имея в активе 10 зачётных баллов, остаётся на дне.

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