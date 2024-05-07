Руководство испанской Лиги хотело вручить трофей "сливочным" после выездного матча с Гранадой. Реал решил, что это неуважение к сопернику и отказался от такой идеи. Федерация предложила вручить награду 14 мая, но решение изменили.

Лунин согласовал переход в кризисный топ-клуб АПЛ, – СМИ

Как сообщает AS, мадридцы получат трофей в воскресенье, 12 мая, утром на клубной базе. На территорию не будут допущены фанаты команды. Федерация уже проинформировала Реал, объявив, что награду будет вручать Педро Роша. В клубе все еще чувствуют, что так не делается, что такая презентация не дает хорошего имиджа, но, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда, клуб согласился.

После награждения сначала игроки "сливочных" отправятся в мэрию столицы Испании, а позже – на площадь Сибелес для празднования победы с фанатами.

Напомним, что Реал досрочно стал чемпионом Испании за четыре тура до завершения сезона. Мадридцы, за которых выступает Андрей Лунин, выиграли трофей 36-й раз в своей истории.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?